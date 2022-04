După furtul a peste 600 de milioane de dolari în criptomonede, Trezoreria SUA sancționează 3 adrese Ethereum, care au legături cu Coreea de Nord

Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a adăugat trei adrese de portofel Ethereum la sancțiunile presupuse legate de grupul de hackeri responsabil pentru furtul a peste 600 de milioane de dolari în criptomonede din sidechain-ul Ronin al jocului de token nefungibil Axie Infinity, conform cointelegraph.com.

Într-o actualizare de vineri, Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei, sau OFAC, a enumerat trei adrese Ethereum la restricțiile pentru cetățenii special desemnați pentru Grupul Lazarus din Coreea de Nord. Autoritățile americane, inclusiv Biroul Federal de Investigații și Agenția pentru Securitate Cibernetică și Securitate a Infrastructurii, au vizat grupul în legătură cu presupusul său rol în preluarea a peste 173.600 Ether ( ETH ) și 25,5 milioane USD Coin ( USDC ) din lanțul lateral Ronin în martie - jetoanele valorau mai mult de 600 de milioane de dolari la acea vreme.

OFAC added 3 virtual currency wallet addresses to the SDN Listing for Lazarus Group. The DPRK has relied on illicit activities like cybercrime to generate revenue while trying to evade US & UN sanctions. Transacting w/ these risks exposure to US sanctions. https://t.co/GMNZkwe1IA