După mai bine de două decenii, Diana Ross revine cu primul ei album de studio cu piese originale

Legendara cântăreaţă americană Diana Ross, născută la Detroit în 1944, va reveni în industria muzicală pe 10 septembrie cu "Thank You", primul ei album de studio cu piese originale după o pauză de două decenii, din care a lansat deja un prim single, cântecul care a dat titlul noului material discografic, relatează EFE, citat de agerpres.

"Această colecţie de cântece este cadoul meu pentru voi, cu apreciere şi dragoste. Sunt veşnic recunoscătoare pentru că am avut oportunitatea să înregistrez această muzică în acest moment", a declarat Diana Ross într-un comunicat.

Videoclipul piesei "Thank You" poate fi vizionat începând de joi, de la ora 14:00 GMT.Diana Ross, care şi-a început cariera în anii 1960 ca membră a trioului feminin The Supremes, s-a clasat de peste 40 de ori pe primul loc în topurile muzicale din diferite ţări. Printre succesele sale se numără piese precum "Endless Love" - un duet cu Lionel Richie -, "Theme from Mohogany", "Upside down" şi "Tenderness"."Thank You", ce cuprinde 13 cântece la care Diana Ross a fost "coautoare sau la care a colaborat", a fost înregistrat în studioul amenajat în reşedinţa legendarei artiste americane, în perioada de izolare cauzată de pandemia de coronavirus. Noul material discografic, al 25-lea album de studio al celebrei cântăreţe, va fi lansat de casa de discuri Decca Records.Potrivit comunicatului, noul album al artistei "oferă publicului un puternic mesaj de iubire şi de unitate"."Dedic cântecele acestui album de dragoste vouă tuturor, ascultătorilor. Când auziţi vocea mea, ascultaţi inima mea. Să lăsăm dragostea să ne călăuzească", a adăugat cântăreaţa Diana Ross în acelaşi comunicat.