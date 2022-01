După operația pe coloană, recuperarea medicală efectuată la Spitalul Sfântul Sava dă rezultate rapide

Intervențiile chirurgicale la coloana vertebrală sunt printre cele mai complexe, iar reușita unei operații nu se observă după ce pacientul iese din convalescență, ci mult timp după aceea, ca urmare a recuperării medicale.

Reluarea activităților obișnuite se face gradual, cu răbdare, perseverență și suport, inclusiv pishic, atât din partea echipei medicale, cât și din partea familiei.

Cei mai mulți dintre pacienți sunt speriați de ideea de a face mișcare, teama de durere fiind principala cauză, însă lipsa de mișcare sau sedentarismul pot dăuna grav aparatului osteoarticular.

Tocmai de aceea, medicii chirurgi recomandă ca, la 10 – 15 zile după operație, pacienții să înceapă efectuarea unor exerciții fizice în limita gradului de toleranță, pentru a crește tonusul musculaturii paravertebrale și a celorlalți mușchi. Alegerea tipului de activitate fizică este deosebit de important și modul în care este efectuat trebuie atent supravgheat.

Terapia durerii joacă un rol foarte important în procesul de recuperare medicală. Exercițiile fizice pot provoca dureri, ce pot demoraliza pacientul, în unele situații, ajungându-se chiar la abandon.

Din toate aceste motive este recomandat ca recuperarea medicală post-operatorie să fie realizată într-un centru specializat, cu supraveghere 24 de ore din 24 și 7 zile din 7.

Spitalul Sfantul Sava are un astfel de program specializat în recuperarea medicală post-operatorie, care include proceduri de kinetoterapie și fizioterapie. Pacienții sunt internați, pe durata recuperării medicale, în saloane cu 2 sau 3 paturi, în condiții asemănătoare unui hotel de 4*.

La internarea în Spitalul Sfântul Sava, pacientul este examinat de medicii de specialitate, care stabilesc obiectivele de recuperare, în funcție și de recomandările primite la ieșirea din spitalul unde au efectuat intervenția chirurgicală. Terapeuții încep, apoi, procedurile de mobilizare, care pot fi pasive, realizate atât de kinetoterapeut, cât și de Kinetec, un echipament extrem de performant aflat în dotarea Spitalului Sfântul Sava, rar întâlnit în clinici de recuperare.

Pacientul Damian Petre, internat la Spitalul Sfântul Sava la 10 zile după o operație la coloana vertebrală pentru eliminarea unui cheag, spune că simte o diferență mare de la momentul internării până în prezent.

”Am început să simt picioarele, reușesc să mă sprijin în ele, în mână, la fel, în corp, în general. Am intrat pe drumul cel bun, care va fi lung, dar sunt foarte mulțumit, din toate punctele de vedere. Nici nu am cuvinte să vă spun cât de mulțumit sunt de tot personalul de la Sfântul Sava, de la masaj, gimnastică, și de doamnele infirmiere, care vin, mă întorc, mă răsucesc. Eu am o stare anume, nu pot să stau prea mult într-o poziție în timpul nopții. Ăsta sunt eu!”

Spitalul Sfântul Sava este un centru medical multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kineto și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical. Are 118 paturi avizate, ambulanțe de transport pacienți și, de curând, o ambulanță tip C, dotată cu echipamente și personal specializat pe intervenții de urgență și resuscitare. Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde ridicate. Numărul mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți care pot fi internați simultan explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată.

Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative din Pantelimon (Ilfov) asigură asistență medicală și monitorizare 24/7 bolnavilor oncologici sau cu alte afecțiuni grave, în faze terminale. Îngrijirile paliative se desfășoară, de asemenea, în saloane cu 2 sau 3 paturi, dotate specific.

Spitalul Sfântul Sava acordă servicii de recuperare medicală neurologică, după AVC, postoperatorie, ortopedică, post COVID etc. cu internare, în cele mai bune condiții. Cei 40 de specialiști în kinetoterapie și fizioterapie, masaj terapeutic, lucrează cu pacienții din prima zi de internare, fără pauze în weekend sau în sărbătorile legale, astfel încât exercițiile să aibă continuitate și eficiență, iar recuperarea să fie cât mai rapidă posibil, în funcție de tipologie.

Spitalul Sfântul Sava beneficiază de o ambulanță tip C, dotată cu echipamente de resuscitare și deservită de un echipaj medical specializat în medicina de urgență și, în curând, va deschide și o secție de terapie intensivă cu 18 paturi.

