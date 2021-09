După plecarea de la Pro TV, Cove va prezenta emisiunea 'Flash Monden' la Prima TV

Gabriel Coveşeanu (Cove) s-a alăturat Prima TV, unde va prezenta, din 13 septembrie, emisiunea „Flash Monden”, potrivit news.ro.

„Prima TV îşi consolidează echipa cu o nouă achiziţie. Gabriel Coveşeanu (Cove) este cea mai nouă vedetă de televiziune cooptată în proiectul Prima TV al Grupului Clever”, a fost anunţat joi într-un comunicat.

Cove va prezenta emisiunea împreună cu Diana Bart. „Flash Monden” va fi difuzată de Prima TV de luni până vineri şi duminica, de la ora 19.30.

„Sunt bucuros să fiu, la debut de toamnă, parte a unei echipe tinere şi entuziaste. Revin cu drag în locul în care m-am simtit atât de bine.M-am bucurat să revăd prieteni vechi, dar şi să îmi fac prieteni noi. Şi cred că voi face, alături de Diana, o echipa de senzaţie la «Flash Monden». Îi aştept pe bunii mei, cum îmi place să le spun prietenilor mei din faţa micului ecran, de luni până vineri şi duminică seară să povestim despre toate mondenităţile de la noi şi de peste hotare. Vom face să fie, pentru telespectatorii Prima TV, o întâlnire dorită şi memorabilă”, a transmis Cove.

Pentru Diana Bart, sosirea lui Gabriel Coveşeanu în echipa „Flash Monden” este motiv de bucurie. Vedeta Prima TV promite un format de televiziune interactiv, cu multe noutăţi.

„Mi-am dorit mult să am un coleg de prezentare cu care să simt din prima chimie, precum a fost cu Cove. Noi am interacţionat în trecut într-o emisiune culinară pe care o prezentam şi am făcut echipă foarte bună. «Flash Monden» va fi de neratat! Vom avea ştiri mondene, dar într-o nouă prezentare. Frumoşi suntem, carismatici suntem, asa că vom umple cu siguranţă serile telespectatorilor cu multe zâmbete. Sunt convinsă că ne vom completa perfect, deja am avut primele discuţii, am stabilit detalii legate de emisiune şi am pus ţara la cale”, a spus Bart.

Gabriel Coveşeanu s-a născut pe 4 septembrie 1974 în Bucureşti. Este director al Teatrului „Ion Creangă” şi prezentator TV. A devenit cunoscut la începutul anilor 2000, când a fost co-prezentator al Andreei Marin la emisiunea „Surprize, Surprize". Şi-a continuat cariera la Kanal D, unde a prezentat emisiuni precum: „Accepţi sau nu”, „Magic Taxi” , „Fata lui tată”, „Mireasă 90-60-90" , „Jumătatea mea ştie", „Bingo România". În 2015, s-a alăturat echipei Prima TV, în emisiunea „Mama mea găteşte mai bine”. Din toamna aceluiaşi an s-a mutat la Pro TV, unde a preluat emisiunea „Vorbeşte lumea”. După 6 ani, a renunţat la Pro TV şi a revenit la Prima TV.

Prima TV face parte din Grupul Media Clever, dezvoltat de Adrian Tomşa. Grupul Clever este unul dintre cei mai importanţi jucători din piaţa românească, în portofoliul complet al acestuia întrând 11 canale de televiziune (Prima TV, LOOKSPORT+, LOOKSPORT, LOOKSPORT 2, LOOKSPORT 3, LOOK 4K, PROFIT NEWS, AGRO TV, CINEMARATON, COMEDY EST, CINE EST) şi 7 site-uri (primaplay.ro, looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agro-tv.ro, profit.ro, primatv.ro, focusprimatv.ro şi servuscluj.ro).