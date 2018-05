După TVR, BUBUIE și Radioul Public: jurnaliștii cer DEMISIA lui Georgică Severin

Colectivul Jurnaliştilor din SRR a transmis, joi, un mesaj în atenţia Preşedinţiei şi Guvernului României, prin care cere demiterea lui Georgică Severin din funcţia de preşedinte-director general (PDG) al Societăţii Române de Radiodifuziune, acuzându-l pe acesta de „incompetenţă” şi, între altele, de emiterea unui Ordin cu scopul de a-şi ascunde costurile mari ale deplasărilor lunare în străinătate, informează news.ro.

„Colectivul Jurnaliştilor din SRR cere demiterea de urgenţă a actualului Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune şi înlocuirea acestuia cu o persoană competenţă, nu tot cu un incompetent!”, arată un mesaj al acestui Colectiv, trimis în atenţia Preşedinţiei României, Guvernului României, Senatului, Camerei Deputaţilor, Comisiilor de Cultură ale Parlamentului, Partidelor Politice din România, Curţii de Conturi a României şi ISU Bucureşti.

„Prin acest mesaj de interes public, dorim să aducem în atenţia forurilor de decizie din România problemele cu care se confruntă Societatea Română de Radiodifuziune la 1 an de la instalarea noului Preşedinte Director General. Numeroasele deplasări are actualului Preşedinte îi fac până şi pe foştii Preşedinţi să fie invidioşi, pentru că nu există lună în care Georgică Severin să nu fie plecat din ţară, având mandat din partea Consiliului de Administraţie (Adrian Moise şi Gabriel Basarabescu tac şi îi aprobă deplasările lui Severin, cu toate că în trecut ofereau presei informaţii despre evenimentele la care participau reprezentaţii instituţiei), iar sumele vehiculate sunt foarte mari, într-un an de la instalare”, mai arată mesajul.

Între deplasările Preşedintelui-Director General, Colectivul Jurnaliştilor din SRR a precizat: adunarea generală EBU, Geneva (6 – 8 decembrie), adunare generală URTI, Paris (25 - 27 ianuarie), conferinţă ABU-RAI, Roma (20 – 21 martie), adunarea Euroradio, Bruxelles (19 - 20 aprilie), comitet director PBI, Seul (23 - 24 aprilie), conferinţa COPEAM, Palma de Majorca (10 - 13 mai), Pravets, Bulgaria, o conferinţă a bulgarilor (17-18 mai), conferinţă BBC în Londra (18-20 iunie), adunarea generală EBU la Tirana (26-30 iunie) şi Astana Kazakstan Abu media 2020 şi Radio Asia, în iulie. Ultima vizită a fost, potrivit Colectivului, în Coreea de Sud, unde transportul a fost la business class, iar cazarea la un hotel de 4 stele.

Colectivul Jurnaliştilor din SRR susţine că PDG a emis un Ordin cu scopul de a-şi ascunde costurile deplasărilor în străinătate şi că acesta a primită o casă cu o suprafaţă de peste 100 de metri pătraţi de la RAAPPS şi „plătită de radio, din bani publici”.

„Pentru a-şi ascunde costurile deplasărilor, Georgica Severin a emis un Ordin (OPDG 413/2018) prin care achiziţiile pentru deplasările în străinătate sunt mutate de la Serviciul Achiziţii la Direcţia Relaţii Internaţionale. Nu a reuşit însă să îşi ascundă casa de peste 100 mp primită de la RAAPPS şi plătită de radio, din bani publici”, arată mesajul Colectivului.

Prin acest mesaj, Colectivul Jurnaliştilor din SRR a atras atenţia că SRR nu are un contract de achiziţie de carburant nici până în prezent, dar că au fost cumpărate în jur de 200 de canistre pentru carburant care este depozitat în garajul instituţiei, fără autorizaţie, într-o zona populată, aflată lângă Gara de Nord.

„Cazul «Colectiv» a adus, tragic, în atenţia opiniei publice, nepăsarea, delăsarea, reaua intenţie a unor autorităţi/patroni/lucrători, care au condus la pierderea de vieţi omeneşti şi traumatizarea gravă a multor oameni nevinovaţi. Ascuns sub «plăpumioară» PSD, cu un preşedinte autosuficient şi dictator, Radioul Public pune în pericol viaţa altor oameni nevinovaţi. Pe fundalul delăsării generale, a intimidării celor care nu se supun şi a unei totale nepriceperi a preşedintelui director general, mai mult plecat în străinătate cu diverse «drumuri», instituţia de interes public, plătită din banii contribuabililor nu are un contract de achiziţie de carburant nici până la această oră. Şi cum lucrurile trebuie să meargă cumva, târâş, grăpiş, s-a găsit o «soluţie» de avarie fără precedent şi de o gravitate maximă: s-au achiziţionat în jur de 200 de canistre pentru carburant care este depozitat în garajul instituţiei, la Bucureşti, fără că aceasta să aibă autorizaţie de depozitare a acestor substanţe inflamabile şi într-o zonă populată, aflată lângă Gară de Nord”, arată Colectivul.

Acesta a precizat că măsura a fost luată „pe ascuns”, iar cei care au obiectat în legătură cu legalitatea acesteia au fost ameninţaţi şi intimidaţi.

„Întrebarea este: a anunţat conducerea SRR pe cineva-ISU, Comisiile de Cultură, alte autorităţi despre această acţiune riscantă şi, posibil în afară legii?”, mai arată mesajul Colectivului Jurnaliştilor din SRR.

Membrii acestui Colectiv mai spun că SRR este condusă în continuare de persoane care nu au dat concurs, „fiind numite pe delegaţie de mai mulţi ani, altele fiind participante la concursuri anterioare, pe care le-au picat, apoi au fost numite cu delegaţie în continuare”.

„Rezultatele au dispărut de pe pagina oficială a instituţiei tocmai pentru faptul că actualii şefi au fost respinşi la concursuri şi sunt menţinuţi în funcţii pe perioadă determinată”, mai susţin jurnaliştii din acest Colectiv.

Jurnaliştii mai spun că audienţa postului Radio România Actualităţi se află în scădere continuă, deoarece „vedetele postului” sunt acum marginalizate.

„Audienţa postului Radio România Actualităţi este în scădere dramatică şi continuă, iar principalul post de radio al Societăţii Române de Radiodifuziune a ajuns să fie o casă primitoare pentru gaşca formată în jurul unor jurnalişti de ocazie. Vedetele postului, care şi-au arătat capacitatea prin cifrele de audienţa atinse, unele fără precedent în Radio România, sunt marginalizate acum, puse să răspundă la telefoane, să facă reportaje insignifiante, să facă activităţi administrative (dovezile se regăsesc în fişierele ataşate)”, mai arată mesajul.

„Orchestrele, bun naţional, cu salariul mărit de curând cu condiţia să nu facă probleme partidului şi să îi aleagă pe cei doi reprezentanţi ai salariaţilor după chipul, asemănarea şi dorinţa baronului PSD, Georgică Severin, sunt închiriate acum «cu ziua» la diverse petreceri sau acţiuni ale unor alte instituţii cu conduceri pesediste. Cel mai recent exemplu este acţiunea ANAP, organizată la Palatul Parlamentului şi la care Orchestra Populară Radio şi Big Band-ul Radio vor cânta (Hotărârea Comitetului Director 34/2018). Cu dedicaţie de la PSD către PSD, cu dragoste. Preşedintele Georgică Severin se şi lăuda cu «negocierea» lui, anunţând-o cu mare pompă că e «fără precedent». Corect: niciun alt şef de instituţie publică nu ar îndrăzni să facă un contract pe bani cu o altă instituţie publică (Legea interzice clar acest lucru)”, mai precizează Colectivul.

Jurnaliştii au adăugat că emisiunile sunt „politizate”, la fel ca evenimentele organizate de Radio România, precum Gaudeamus Constanţa şi reuniunea PBI.

Colectivul menţionează că Georgică Severin, pe care îl numeşte „baronul PSD, fost PD”, are cel mai mare salariu din istoria Radioului Public, „de aproximativ 25.000 de lei/lună, mult mai mare decât al preşedintelui Klaus Iohannis”.

„Iar achiziţiile pentru uzul său, deplasările numeroase în străinătate, implicarea în editorial (intimidează managerii în şedinţele de dimineaţă) ne trimit cu gândul la vremuri triste, credeam noi că apuse, când Ceauşescu era în tot şi în toate”, a mai transmis Colectivul Jurnaliştilor din SRR.

„Sindicatul reprezentativ a fost subjugat şi îngenuncheat, după ce unor lideri li s-au oferit majorări salariale şi li se fac deconturi dubioase. Celelalte sindicate sunt şi ele la cheremul actualului Preşedinte, angajaţii rămânând în acest moment fără o protecţie sindicală reală. Regulamentul de acces în instituţie a fost modificat şi se prezintă exact ca cel anterior, iar jurnaliştii din exteriorul radioului sunt obligaţi să depună o cerere cu 24 de ore înainte, cerere ce are nevoie de aprobarea actualului PDG. Radioul public este într-o situaţie mult mai proastă decât televiziunea. Numai că trebuie cineva să fie puţin atent la el”, mai arată mesajul Colectivului.

Până la momentul publicării acestei ştiri, Georgică Severin nu a oferit agenţiei de presă News.ro un punct de vedere.