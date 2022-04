După Ucraiana, NATO se concentrază asupra Chinei - Alianța vrea un rol activ în regiunea Asia-Pacific

Alianţa Nord-Atlantică va continua să ofere asistenţă Ucrainei şi va intensifica proiectele de cooperare cu partenerii din zona Asia-Pacific, în contextul acţiunilor Rusiei şi Chinei, a declarat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, după reuniunea miniştrilor de Externe.

"Tocmai am finalizat o reuniune consistentă a miniştrilor de Externe din NATO. Am stabilit că trebuie să intensificăm susţinerea acordată Ucrainei, astfel încât Ucraina să triumfe în contextul invaziei Rusiei. Am convenit că trebuie să susţinem alţi parteneri regionali supuşi presiunilor. Şi am stabilit să intensificăm cooperarea cu partenerii noştri din Asia-Pacific, întrucât criza are implicaţii mondiale", a declarat Jens Stoltenberg, conform agenţiei MEDIAFAX, în conferinţa de presă organizată la finalul reuniunii de la Bruxelles.

"Aliaţii au condamnat total uciderea îngrozitoare a civililor în Bucha şi în alte zone eliberate de sub control rus. Trebuie stabilite toate faptele, iar cei responsabili de aceste atrocităţi trebuie aduşi în faţa justiţiei", a adăugat Jens Stoltenberg, notând că ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, invitat la anumite părţi ale reuniunii, a mulţumit Alianţei Nord-Atlantice pentru "sprijinul substanţial".

Jens Stoltenberg a precizat că NATO va ajuta şi alţi parteneri să îşi consolideze rezilienţa, inclusiv Georgia şi Bosnia-Herţegovina, scrie mediafax.ro.

"Astăzi, ni s-au alăturat reprezentanţii Georgiei, Finlandei, Suediei şi Uniunii Europene, precum şi partenerii NATO din Asia-Pacific, Australia, Japonia, Noua Zeelandă şi Coreea de Sud. Pentru că implicaţiile invaziei Rusiei sunt mondiale şi vor fi durabile. Iar ceea ce se întâmplă în Ucraina este urmărit cu atenţie în întreaga lume. Am observat că Administraţia Chinei nu manifestă voinţa de a condamna agresiunea rusă. Iar Beijingul s-a alăturat Moscovei în contestarea dreptului naţiunilor de a-şi alege propriul drum. Aceasta este o provocare gravă pentru noi toţi şi, de aceea, este chiar mai important să stăm împreună pentru a ne apăra valorile. NATO şi partenerii din Asia-Pacific au convenit intensificarea cooperării practice şi politice în mai multe domenii, inclusiv în cel cibernetic, al noilor tehnologii şi în combaterea dezinformării. De asemenea, vom colabora mai strâns în alte domenii, precum siguranţa maritimă, schimbările climatice şi modalităţile de rezilienţă. Pentru că provocările globale necesită soluţii globale", a continuat Jens Stoltenberg.

Secretarul general NATO a explicat că miniştrii de Externe au discutat şi despre viitoarele relaţii cu Rusia. "Sancţiunile aplicate de aliaţii din cadrul NATO şi de partenerii noştri sunt fără precedent şi afectează aparatul de război al preşedintelui Putin. Trebuie să continuăm presiunile coordonate pentru a contribui la oprirea acestui război fără sens. Miniştrii au stabilit că viitorul Concept Strategic al NATO trebuie să furnizeze un răspuns referitor la modul de relaţionare cu Rusia în viitor. Şi, pentru prima dată, trebuie să ţină cont de influenţa din ce în ce mai mare a Chinei şi de politicile coercitive care ne afectează securitatea", a concluzionat Jens Stoltenberg.