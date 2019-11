După Venezuela, Bolovia și Chile a venit rândul Columbiei. Polițiști morți după o explozie, sute de mii de oameni în stradă și jafuri în marile orașe (VIDEO)

Trei poliţişti au fost ucişi într-un atentat cu bombă vineri noapte împotriva unei secţii de poliţie în Columbia, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru noi proteste şi jafuri sporadice au avut loc în capitala Bogota, informează sâmbătă Reuters preluat de agerpres.

Potrivit unei surse din poliţie, 10 poliţişti au fost de asemenea răniţi în explozia produsă în oraşul Santander de Quilichao din provincia Cauca (sud-vest), cunoscută ca un punct fierbinte pentru traficul de droguri şi violenţă.



Această sursă nu a atribuit atentatul cu bombă artizanală unei anumite grupări armate. Poliţia este de aşteptat să ţină o conferinţă de presă sâmbătă dimineaţă.



Trei persoane au fost ucise joi, în timp ce 250.000 de oameni au protestat în cadrul unei greve naţionale pentru a-şi exprima nemulţumirea în creştere faţă de guvernul preşedintelui Ivan Duque.

After Haiti, Ecuador and Chile, now also Colombia is fighting back against neoliberal policies.



Scenes from the strike, riots and mass protest in Bogota this week. #paranacional #21NSomosTodos pic.twitter.com/6NOB7HmqYL