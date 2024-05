'După zile de suferință, am putut pleca fără cele mai mici probleme!'

Hernia de disc este o afecțiune des întâlnită, favorizată de sedentarism și de activitățile care suprasolicită coloana. Boala provoacă durere intensă de spate, care afectează semnificativ calitatea vieții pacientului, iar în stadii avansate o hernie de disc poate determina chiar și amorțirea sau paralizia unui picior. În lipsa tratamentului adecvat, pot să apară complicații serioase.

Cu dureri lombare puternice se confrunta și George, care s-a prezentat la o consultație la Dr. Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie, șeful Secției de Neurochirurgie din Spitalul Clinic SANADOR. Pentru că pacientul amânase mult timp consultul medical, starea lui era destul de gravă, după cum a rezultat și din investigațiile imagistice efectuate la SANADOR. Diagnosticul primit a fost de hernie de disc lombară L5–S1, ruptă pe fondul unei stenoze de canal vertebral lombar L4–L5 și L5–S1.

„După zile de suferință, am ajuns la Spitalul Clinic SANADOR, în București, unde am întâlnit un adevărat OM, care slujește cu deosebit profesionalism Neurochirurgia. Am fost operat de urgență, cum mi-a fost indicat la consultația efectuată anterior în clinică, de domnul doctor Ovidiu Grămescu și minunata sa echipă. Intervenția chirurgicală a fost un adevărat succes (situație obișnuită pentru domnul doctor!), întrucât am putut pleca a doua zi, fără cele mai mici probleme. Mulțumesc din suflet domnului doctor Ovidiu Grămescu, echipei sale de intervenție și, nu în ultimul rând, Spitalului Clinic SANADOR pentru dotările de excepție!”, declară mulțumit George.

În cazul acestui pacient, intervenția chirurgicală a fost mai complexă, hernia de disc fiind însoțită și de o stenoză lombară, adică de îngustarea unui canal vertebral, care comprimă nervii spinali. Operația a avut succes, iar George a fost externat în scurt timp, fără complicații, și s-a recuperat complet.

Pentru stabilirea diagnosticului corect și alegerea celui mai potrivit tratament, pacienții cu probleme la nivelul coloanei vertebrale beneficiază la SANADOR de investigații imagistice performante, precum RMN 3 Tesla și CT 128 slice.

Intervențiile chirurgicale pentru tratamentul herniei de disc sunt realizate în cele mai bune condiții de siguranță la Spitalul Clinic SANADOR, cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Echipa chirurgicală formată din neurochirurgi experimentați folosește microscoape operatorii performante, Zeiss Kinevo 900, care permit efectuarea unor proceduri cu grad redus de invazivitate și cu rezultate funcționale excelente.

Toate operațiile se desfășoară într-unul dintre cele mai avansate blocuri operatorii din țară, iar pacienții primesc asistență medicală de specialitate pe Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă. Pentru o recuperare postoperatorie optimă, pacienții au acces la SANADOR la un program individualizat de reabilitare medicală, stabilit de un specialist.