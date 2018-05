E-Distribuţie Muntenia susţine clasa duală “Viitor Electrician”, ca soluţie la criza de personal calificat din energie (P)

Deja nu mai este o noutate că marile companii întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte recrutarea de personal calificat. Deficitul de personal specializat este în egală măsură o provocare pentru domeniul energetic. În plus, odată cu digitalizarea reţelelor electrice, apare şi nevoia de noi specializări, ceea ce îngreunează şi mai mult procesul de recrutare în energie.

Soluţia? Învăţământul dual

Parteneriatul public- privat cu instituţiile de învăţământ devine o practică tot mai comună în toate sectoarele economice, inclusiv în domeniul energiei. Invatamanul profesional în sistem dual reprezintă o soluţie viabilă pe termen mediu şi lung pentru a acoperi această nevoie. Companiile se implică din ce în ce mai mult nu numai în procesul de recrutare de personal, ci şi în procesul de formare de competenţe necesare business-ului în contimuă schimbare.

Recent, E-Distribuție Muntenia a încheiat un acord de parteneriat cu Colegiul Tehnic Energetic București și va susține începând cu acest an o clasă în sistem dual ai cărei absolvenți vor primi certificarea de Electricieni Exploatare Centrale, Staţii şi Reţele Electrice.

“Domeniul energiei cunoaște schimbări semnificative în ultimii ani, în special ca urmare a introducerii de noi tehnologii, care au adus atât o simplificare a operațiunilor pentru electricieni cât și nevoia de noi competențe. Companiile Grupului Enel au adoptat un model de afaceri bazat pe Crearea de Valoare în Comun (Creating Shared Value), care vizează dezvoltarea sustenabilă a companiei și a comunităților. Acest program va sprijini formarea profesională a tinerilor care doresc să devină electricieni și în plus le va oferi acestora o șansă de angajare în cadrul companiilor E-Distribuție, după absolvire”, a declarat Federico Panone, Director General E-Distribuție.

Avantajele clasei duale “Viitor Electrician”

Viitorii electricieni vor beneficia de burse lunare, precum și de stagii de formare practică în instalațiile E-Distribuție Muntenia. Un avantaj important al programului este pregătirea practică, atât în laboratoarele Colegiului cât și în instalațiile E-Distribuție Muntenia. În primul an al programului, cel puțin 20% din ore vor fi de formare practică în instalațiile E-Distribuție Muntenia, iar această pondere va crește la 60% în al doilea an și la 70% în al treilea an. Pregătirea practică va include ore de mentorat cu specialişti şi tutori ai E-Distribuție Muntenia, pregătiți special pentru aceste activități.

Programul este organizat în sistemul dual de învățământ, ceea ce asigură sprijinul E-Distribuție Muntenia către Colegiul Tehnic Energetic București pe durata celor 3 ani de studiu. Compania va acorda elevilor o bursă lunară de 200 de lei, care se adaugă bursei de 200 de lei acordate în sistemul de învățământ profesional de stat.

În plus, E-Distribuție Muntenia va susține diverse nevoi ale elevilor, cum ar fi cheltuielile legate de examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii, echipamente de lucru şi de protecţie, masa de prânz în fiecare zi, cheltuielile de transport şi cazare pentru elevii din afara Bucureştiului, abonamente la transportul intern în Bucureşti, vizite de studiu.

Când şi cum se realizează înscrierile în această formă de învăţământ

Programul se adresează elevilor de clasa a VIII, iar înscrierile pentru clasa duală “Viitor electrician” vor avea loc în zilele de 15, 18 și 19 iunie 2018. Pentru înscriere, elevii se vor prezenta, împreună cu un părinte sau un reprezentant legal, la secretariatul şcolii în care învață, unde vor primi fişa de înscriere pentru învăţământul profesional de stat. Apoi vor merge la sediul Colegiului Tehnic Energetic Bucureşti, unde vor fi ajutați să completeze fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, precum şi fişa de opţiuni pentru învăţământul dual.

Posibilităţi de carieră pentru absolvenţi

Programul deschide o serie de oportunităţi profesionale pentru tinerii înscrişi. După finalizarea programului de trei ani, absolvenții vor deveni Electricieni Exploatare Centrale, Staţii şi Reţele Electrice, astfel că vor putea lucra ca electricieni de măsură pe partea de verificare şi recuperare de energie electrică, sau electricieni de medie tensiune sau medie-joasă tensiune în staţii electrice.

Viitorii electricieni care vor dori să devină lider de echipă vor putea urma cursuri de maiștri, iar cei care doresc să continue studiile vor putea participa la examenul de bacalaureat în timp ce sunt angajați. Mai departe, cei care doresc să devină ingineri vor putea urma o facultate de profil.

Candidaţii interesaţi pot afla mai multe detalii despre clasa duală pe site-ul companiei: https://www.e-distributie.com/ro-RO/Pagini/ce-este-clasa-duala.aspx, la adresa de email viitorelectrician@e-distributie.com sau la numărul de telefon 0721.201.000 disponibil de luni până vineri între orele 10:00 şi 17:00.