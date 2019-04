Eșec major al Guvernului: ministrul Sănătății pune cruce spitalelor regionale

În campania electorală din 2016, Liviu Dragnea anunța că în conformitate cu programul de guvernare, până în 2020 vor fi construite opt spitale regionale. Între timp, situația s-a complicat, iar ministrul Sănătății, Sorina Pintea, susține că nu vom avea aceste spitale gata nici măcar în 2024, iar construcția va începe cel mai devreme în 2020-2021.

”Ai noștri consultanți, consultanții Băncii Europene de Investiții, spun 2024, eu spun că e un termen optimist. Vorbim despre finanțare, despre posibilitatea fazării, tocmai pentru că avem niște proceduri foarte lungi - nu numai noi, și cei de la Comisia Europeană. Până la urmă, sunt niște termene de care trebuie să ținem cont. Este vorba de 400 de milioane de euro, noi avem 50 de milioane de euro de la Comisia Europeană în acest moment. Încercăm, am aprobat în Guvern un memorandum în care cerem prelungirea, practic etapizarea construcției, lucru care, poate, e cel mai aproape de realitate. Asta avem în acest moment, nu am putut avea mai multă finanțare. Dacă putem obține bani mai mulți, de ce să n-o facem, pentru că n-o să începem construcția mai devreme de 2020 - 2021. De ce să nu profităm de a doua etapă de finanțare?”, a declarat Sorina Pintea, la Digi 24.