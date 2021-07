E important să readucem boxul în elita olimpică, a trecut mult de la ultima medalie, spune Vasile Cîtea într-un interviu pe fondul JO

Preşedintele Federaţiei Române de Box (FRB), Vasile Cîtea, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că este important ca boxul românesc să urce pe podium la Tokyo şi astfel să revină în elita olimpică, deoarece au trecut prea mulţi ani de la ultima medalie la Jocurile Olimpice.

Cîtea susţine că este mulţumit de faptul că România a reuşit să califice doi sportivi la Jocurile Olimpice, pe Cosmin Petre Gîrleanu (cat. 52 kg) şi Maria Claudia Nechita (cat. 57 kg), dar a precizat că ar fi putut fi mai mulţi. În opinia oficialului FRB, pandemia a afectat calificările la JO de la Tokyo, sportivii români având doar o singură şansă la turneul preolimpic european, cel mondial fiind anulat în contextul epidemiologic internaţional.

Preşedintele nu se teme că sportivii români vor mai fi dezavantajaţi de arbitraje la Tokyo, aşa cum i s-a întâmplat la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro lui Mihai Nistor. El a explicat că în ultima perioadă au fost eliminate "multe din lucrurile neplăcute" din arbitraj.

În opinia lui Vasile Cîtea, marele minus al acestei ediţii a Jocurilor Olimpice va fi absenţa spectatorilor. El consideră că evoluţiile sportivilor vor fi influenţate de acest aspect deoarece pentru ei va fi ca şi cum ar "recita poezii în faţa oglinzii".



AGERPRES: Ce aşteptări aveţi de la aceste Jocuri Olimpice?

Vasile Cîtea: Ca orice oficial al unei federaţii cu sportivi la Jocurile Olimpice îmi doresc o medalie. Nu contează culoarea, important este să readucem boxul în elita olimpică, pentru că din 2004 noi nu am mai câştigat o medalie la Jocurile Olimpice. A trecut prea mult timp, 17 ani e prea mult. Slavă Domnului că am reuşit să calificăm doi sportivi la Tokyo, iar eu cred că există potenţial să venim cu o medalie acasă.



AGERPRES: Să înţeleg că sunteţi mulţumit de numărul de sportivi calificaţi la Tokyo sau se putea mai mult?

Vasile Cîtea: Categoric se putea mai mult, mai ales dacă am fi avut încă o şansă la calificări. Pentru că noi am avut o singură şansă, mă refer la turneul preolimpic european. Dar în calendarul olimpic existau două turnee pentru calificarea la Jocuri, era acel continental şi cel mondial. Numai că al doilea nu au mai avut loc din cauza pandemiei... şi atunci am rămas doar cu turneul preolimpic european.



AGERPRES: Aşadar România ar fi putut avea mai mulţi sportivi la Tokyo dacă nu apărea acest virus...

Vasile Cîtea: Exact. Calificările au început la Londra şi s-au terminat la Paris, dar a fost doar turneul european. La Paris ar fi trebuit să aibă loc turneul preolimpic mondial care a fost anulat. Asta a fost situaţia, dar este clar că pandemia a afectat numărul de sportivi calificaţi.



AGERPRES: Care este obiectivul federaţiei la Tokyo?

Vasile Cîtea: Fiecare sportiv care merge la Jocuri îşi doreşte o medalie olimpică, iar noi ne dorim alături de ei acelaşi lucru. Personal vreau ca ei să se prezinte foarte bine la concursul de la Tokyo şi să arate că sunt nişte sportivi valoroşi. Iar dacă traseul este unul favorabil, pentru că este nevoie şi de un pic de noroc aici, atunci mi-aş dori să se întoarcă şi cu o medalie cât mai strălucitoare. E clar, când intri în competiţie, intri cu gândul de a câştiga şi de a veni cu cel mai bun rezultat acasă. Iar noi toţi, de la sportiv, la antrenor şi conducător de delegaţie, facem tot posibilul să realizăm acest obiectiv. Dacă sportivii vor fi sănătoşi şi lucrurile vor merge aşa cum trebuie, atunci putem câştiga o medalie sau poate chiar două pentru România.



AGERPRES: Care dintre cei doi sportivi care reprezintă România are mai mari şanse la medalie ţinând cont de adversarii de la categoriile lor?

Vasile Cîtea: Amândoi au şanse să ajung sus în categoriile lor, şi Gîrleanu, şi Nechita. În acelaşi timp amândoi pot să se oprească în primul tur. La Jocuri sunt prezenţi cei mai buni sportivi ai lumii la momentul actual la fiecare categorie. Şi în aceste condiţii nu ştii niciodată ce se poate întâmpla.



AGERPRES: România a avut de suferit de-a lungul timpului din cauza arbitrajului la Jocuri, ultimele exemple Ionuţ Gheorghe în 2008 şi Mihai Nistor în 2016... vă temeţi de un arbitraj care să îi dezavantajeze pe români?

Vasile Cîtea: Nu, categoric nu. La această ediţie a Jocurilor Olimpice concursul de box este organizat de a Comitetului Internaţional Olimpic şi nu de Federaţia Internaţională. Am fost acum la Campionatele Europene (n.r. - CE de box pentru juniori de la Tbilisi) şi pot să spun că s-au eliminat foarte multe lucruri neplăcute care se întâmplau în trecut în box din punct de vedere al arbitrajului.



AGERPRES: Cum priviţi faptul că Jocurile au fost amânate cu un an? E un avantaj sau un dezavantaj pentru români?

Vasile Cîtea: E clar că a fost un dezavantaj, după cum am spus, pentru că nu am mai avut aceleaşi şanse în calificări. Practic pandemia ne-a luat şansa de a merge la Tokyo cu mai mulţi sportivi.



AGERPRES: V-aţi temut vreun moment că Jocurile ar putea fi anulate?

Vasile Cîtea: Da, am avut şi aceste temeri. Pentru că au fost perioade cu tot felul de informaţii care se vehiculau. Dar e bine că până la urmă această ediţie are loc.



AGERPRES: Cum comentaţi restricţiile din Japonia?

Vasile Cîtea: Organizatorii au luat toate măsurile pentru a nu avea complicaţii şi dificultăţi în desfăşurarea acestei ediţie a Jocurilor vizavi de o eventuală răspândire a virusului în rândul sportivilor. În mod sigur erau necesare asemenea măsuri de medicale.



AGERPRES: Este exagerat că un sportiv poate fi exclus de la Jocuri pentru o încălcare a regulilor medicale?

Vasile Cîtea: Nu cred că este exagerată această sancţiune, pentru că în acest fel se taie răul de la rădăcină. Ştiţi cum se spune, e îndeajuns un măr stricat într-un coş ca să se strice toate celelalte. Aşa că sancţiunea asta pare una logică în contextul epidemiologic actual.



AGERPRES: Va mai fi aceeaşi atmosferă la Jocurile Olimpice fără spectatori?

Vasile Cîtea: Normal că nu va mai fi la fel, publicul din sală te împinge în timpul concursului, te motivează. Pentru sportivi e ca şi cum ar recita o poezie în faţa oglinzii.



Boxul românesc va fi reprezentat la JO de la Tokyo de doi sportivi: Cosmin Petre Gîrleanu (cat. 52 kg) şi Maria Claudia Nechita (cat. 57 kg).



Lotul României pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) cuprinde 101 de sportivi, 46 la feminin, 55 la masculin, la 17 discipline sportive.



Reprezentanţii României vor concura la înot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastică artistică, baschet 3x3, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masă, box, scrimă, triatlon, judo, tir cu arcul şi tenis.