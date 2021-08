Ce nu va accepta Edward Iordănescu la FCSB? Declarațiile îl implică pe Gigi Becali

Noul antrenor al formaţiei FCSB, Edward Iordănescu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte disciplină maximă la echipă şi că nu va accepta ifose, supărări şi mofturi din partea fotbaliştilor.

"Eu am o singură vedetă: echipa. Nu contează numele jucătorilor. Nu joacă numele. Eu le-am spus din prima zi că nu voi accepta ifose, supărări şi mofturi. Cine face asta, se exclude singur. Ei sunt plătiţi să se antreneze şi când se apelează la ei trebuie să joace. Mie îmi place să fie un climat total profesionist, vreau concentrare totală şi disciplină. Doar aşa jucătorii pot asimila informaţia pentru ca ulterior să o transpună în teren. Vreau disciplină maximă la antrenamente şi m-am asigurat încă din prima zi că toată lumea a înţeles acest lucru. Jucătorii sunt plătiţi la zi, nu sunt restanţe, iar clubul şi patronul le-au asigurat toate condiţiile de infrastructură, aşa că rolul lor este să se implice şi să joace. Cine nu se va implica, indiferent de nume, se va exclude singur", a afirmat Iordănescu.

"Eu voi apela la toate mijloacele posibile pentru a-mi apăra jucătorii, clubul şi munca, pentru a produce performanţă. Sunt antrenorul campion al României, eu nu am ars etapele, am venit după nişte performanţe... Credeţi că aş fi venit aici fără să mă asigur că pot să fiu în stâlpul de rezistenţă pentru vestiar şi protecţia numărul 1 pentru jucători? Nu. Iar jucătorii ştiu asta. Ei ştiu că tot timpul mă voi bate pentru a pentru a-i apăra", a adăugat antrenorul, informează Agerpres.

Noul antrenor a mai declarat că în contractul său sunt atinse toate punctele sensibile referitoare la implicarea patronului Gigi Becali la echipă şi a precizat că şi-ar dori ca acesta să îşi respecte cuvântul dat şi să fie temperat în declaraţiile publice.

"Contractul este foarte complex şi se ating toate punctele sensibile, adică legat de comentariile în spaţiul public, de poziţiile care sunt luate, de implicare... Scopul meu aici e să fac bani din performanţă, nu din amenzi şi clauze de reziliere cum a fost şi cazul primului meu mandat la CFR. Eu nu am dorit banii aceia, eu mi-am dorit performanţă. Eu nu am venit aici pentru ca la sfârşit de lună să rup o chitanţă şi să o trimit patronului pentru nota de plată. Contractul meu este doar pe 9 luni pentru că aşa mi-am dorit. Pentru a vedea dacă lucrurile pot fi funcţionale. În vară tragem linie şi vedem ce se doreşte. Nu voi discuta cu patronul în ziua meciului, cred că a spus şi dânsul asta. Eu sunt disponibil 24 din 24 de ore, dar nu pentru fotbal. Dacă mă contactează şi e nevoie de orice altceva în afară de fotbal, atunci discutăm orice. De fotbal vom discuta doar lunea, sau mai bine zis a doua zi după joc. Patronul are dreptul şi libertatea să comenteze absolut tot ce îşi doreşte. E adevărat că am solicitat nişte lucruri şi ştie ce am cerut, ştie că mi-aş dori foarte tare să încerce să fie temperat, chiar dacă în anumite momente va fi nervos şi supărat. Este vorba despre ceea ce înseamnă poziţia faţă de jucători. Dacă are supărări sau nemulţumiri să le direcţioneze către mine, pentru că eu sunt pregătit să mi le asum. Îmi doresc să încerce să lase jucătorii sub gestiunea mea totală. Eu sunt cel care îi va trage la răspundere pe jucători. Iar jucătorii nu au altă responsabilitate în momentul de faţă decât în faţa mea", a afirmat Iordănescu.

"Am multe clauze în contract. Planul meu după ce am plecat de la CFR a fost să merg în străinătate, au fost discuţii în sensul ăsta. A fost oportunitate foarte bună pe care am scăpat-o pentru că am răspuns prea târziu. Era o echipă europeană angrenată în cupele europene, dar acum a trecut, acea oportunitate aparţine trecutului. A venit această chemare, am stat faţă în faţă cu patronul clubului şi pot spune că am găsit un om total schimbat în abordare, în idei. Când mi-a spus să vin să vorbim am mers la întâlnire convins sută la sută că nu va fi o colaborare între noi, aşa cum s-a întâmplat şi în trecut. Am fost pregătit de solicitări de aşa natură încât şi dacă îşi doreşte probabil mai mult decât în trecut să mă aducă, să nu poată să îmi accepte condiţiile şi să le refuze. Dar am descoperit un om total schimbat referitor la latura sportivă, la rolul meu la echipă. Ba mai mult, dacă în trecut am negociat pe clauze şi contract, de data aceasta a spus să îmi fac eu contractul aşa cum doresc, cu toate clauzele necesare, şi mi le va accepta în totalitate. Recunosc că şi după ce am plecat de la întâlnirea cu domnul Becali am fost puţin şocat de felul în care a fost problema şi de ceea ce a promis şi a susţinut. Şi apoi în două-trei zile au fost nişte e-mail-uri schimbate prin avocaţi, am construit contractul aşa cum mi-am dorit, iar el a fost semnat. Patronul a spus că nu îl interesează ce scrie în contract şi semnează pentru că aşa mi-a promis. Aceasta a fost factorul care m-a adus aici şi bineînţeles suporterii, clubul, jucătorii şi Mihai Stoica, cel care a avut un rol deosebit în convingerea mea. Chiar una dintre solicitările mele a fost ca Mihai Stoica să vină din nou pe bancă, să stea alături de mine. Este nevoie pentru echipă, pentru opinia publică şi pentru mine. Şi mi-a pus că este dispus dacă aceasta este solicitarea mea", a adăugat el.

Iordănescu a menţionat că singurul care are dreptul să îi critice pe jucători este el şi că o va face numai în spatele uşilor închise.

"Eu am trei atuuri în care cred foarte tare. Unul este cuvântul patronului, pentru că sub cuvânt de onoare mi-a promis anumite lucruri. Al doilea este contractul meu, care probabil este atipic pentru fotbalul românesc şi nu numai. Iar el înseamnă o anumită protecţie pentru mine. Iar în al treilea rând este persoana mea, felul meu de a fi, comunicarea mea şi tot ceea ce fac eu. Pe aceste lucruri mă bazez. Ce spune patronul îşi va asuma, dar mie mi-ar plăcea să îşi păstreze cuvântul dat şi să încerce prin ieşirile dânsului, care uneori chiar sunt benefice, să ne ajute, să ne sprijine şi să ne înţeleagă. E clar că nu e confortabil să am jucători mitraliaţi, nu neapărat de patron, ci de oricine din spaţiul public. Jucătorii au suflet, au onoare, au personalitate. Responsabilitatea totală a rezultatelor nu este jucătorilor, ci a mea. Responsabilitatea jucătorilor este în faţa mea, în vestiar. Eu sunt cel care îi voi critica, dar în spatele uşilor închise. Dacă vor mai fi ieşiri în viitor din partea patronului? E foarte posibil, dar veţi vedea la momentul respectiv poziţia mea. Cu siguranţă va fi o poziţie cu respect pentru că eu nu voi intra în conflict cu dânsul. Dar aşa cum am convenit, autoritatea în ceea ce priveşte latura tehnică este total a mea. Şi aici intră lotul de 20, primul 11, schimbări şi tot ce înseamnă metodică de lucru şi strategie de joc, acestea îmi aparţin total şi în exclusivitate", a mai spus tehnicianul.

Întrebat dacă zilele acestea a fost contactat de conducerea clubului CFR Cluj pentru a reveni la gruparea ardeleană, Iordănescu a negat: "Nu s-a pus problema de aşa ceva. Din ce ştiu eu, CFR a emis şi un comunicat în care îşi arată susţinerea totală în ceea ce îl priveşte pe Marius Şumudică şi cred că este o atitudine profesionistă. Eu chiar mă bucur de susţinerea pe care conducerea clubului CFR o arată lui Marius Şumudică".

Tehnicianul Edward Iordănescu a fost numit, miercuri, antrenor principal al formaţiei FCSB, el semnând un contract valabil până la sfârşitul sezonului 2021-2022.

În vârstă de 43 de ani, Edward Iordănescu îl înlocuieşte astfel pe Dinu Todoran, care a pregătit echipa în acest început de sezon.

În cariera sa, Iordănescu a antrenat echipe precum ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu, ŢSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş.