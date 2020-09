Conform unui bilant realizat de Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), prezentat de 24 iulie 2019, numarul total al romanilor de pretutindeni este de aproximativ 10 milioane de oameni. Insa acesta nu este nici pe departe un numar exact. Probabil ca nu este nici foarte aproape de adevar, deoarece multi dintre cei plecati nu isi stabilesc domiciliul legal in tara in care se duc sa isi castige existenta pentru ei si familiile lor.

Imi amintesc ca atunci cand s-a eliminat viza Shengen pentru romani, pentru toti a fost un mare motiv de bucurie. Usor-usor insa aceasta bucurie s-a transformat intr-o drama nationala, cand am inceput sa vedem din ce in ce mai des familii dezbinate, copii lasati in urma in grija parintilor si tineri care isi parasesc familiile si parintii in cautarea unui trai mai bun.

Acelasi lucru s-a intamplat peste tot, inclusiv in sectorul 2, sectorul pentru conducerea caruia candidez din partea Aliantei ProBucuresti2020. Este trist cati copii din sector au ramas fara nici un parinte care sa aiba grija de ei. Vorbesc cu oamenii pe strada si, bunici cu ochii in lacrimi, imi povestesc despre copiii lor plecati prin tari straine lasandu-I singuri si cu multe griji.

Este timpul sa raspundem la intrebarea: De ce pleaca acesti oameni din Sectorul 2 si ce putem face sa se intoarca?

Voi lua punctual principalele motivele si va voi prezenta solutiile pe care le-am gandit pentru ei, pentru ca acestia sa poata reveni si sa devina din nou membri in comunitatea noastra, in Sectorul 2.

1. LOCURILE DE MUNCA

Cauza principala pentru care majoritatea cetatenilor locuitorilor Sectorului 2 pleaca din tara este reprezentata de lipsa locurilor de munca si a oportunitatilor de angajare, in special pentru cei care au doar studii liceale, care nu au experienta sau a celor trecuti de varsta de 40-50 de ani – iar aici nu vorbim de cei care au trecut de varsta pensionarii.

Cum imi propun sa rezolv aceasta problema?

Prin dezvoltarea Sectorului, vom avea nevoie de foarte multe resurse umane. De exemplu, pentru zona de salubrizare, prin dezvoltarea unei societati care sa preia aceasta responsabilitate din grija SUPERCOM SA, vom crea peste 500 de locuri de munca noi. Aici ma refer la oameni in plus fata de cei pe care ii vom prelua deja din cadrul companiei.

Odata cu inmultirea creselor si a gradinitelor, vom avea nevoie atat de personal calificat (educatori, supraveghetori etc.), cat si de personal necalificat (curatenie, paza si asa mai departe).

Si acestea sunt doar doua exemple punctuale, insa doar daca ne gandim la faptul ca dorim sa construim o parcare supraterana sau subterana cum am facut in sectorul 3, parcarea de pe Bld Decebal, unde este o munca de echipa si implicarea a sute de oameni sau ca dorim sa reamenajam parcul Plumbuita – ganditi-va de cati oameni avem nevoie in domeniul constructiilor!

Prin dezvoltarea sectorului se vor crea noi locuri de munca!

2. SALARIUL SI LIPSA ACCESULUI LA O LOCUINTA

Salariul minim pe economie variaza, in cadrul tarilor din Uniunea Europeana, de la 200 euro la 2000 euro / luna. Pentru Romania, conform Eurostat, salariul minim pe economie este de 446,02 euro/luna (in iulie 2019).

O suma infima in conditiile in care o chirie lunara, pentru un apartament variaza de la 250 euro pana la 500 euro. Aici se adauga cheltuielile lunare de intretinere, utilitati, transportul, abonament telefonic si internet. Si daca exista si un copil, deja cureaua se strange mult prea mult.

Astfel, multe familii tinere ajung sa locuiasca alaturi de parinti. Uneori locuiesc in acelasi apartament de 2 camere cate 3 generatii ale aceleiasi familii. Aceasta presiune constanta asupra cuplurilor cu copii duce la destramarea acestora si, mai grav, la abuzuri si violente conjugale.

Imi doresc sa vin in sprijinul acestor persoane prin construirea a 400 de locuinte sociale. Acest tip de locuinte le va oferi macar un mic ajutor in privinta cheltuielor si va ajuta la scaderea numarului de familii destramate si copii care cresc fara parintii lor alaturi.

In plus, vom da un start mult mai usor a acestora viata de familie si se vor putea bucura in liniste de copii lor.

3. SISTEMUL IMPENETRABIL SI LIPSA UNOR SERVICII DE CALITATE

Sau, daca e sa fim mai sinceri, ii putem spune `Sistemul corupt`. Este vorba de acest sistem in care oamenii si-au pierdut increderea – acest sistem care nu este sincer cu ei, care nu le ofera acces la informatii si care pare un labirint in care, odata intrat, te piezi in hatisul de dosare cu sina si documente legalizate.

Din acest motiv imi propun digitalizarea si tranparentizarea sistemului primariei sectorului 2. Oamenii au dreptul la informatie. Au dreptul sa vada ce contracte s-au semnat, cu cine, pe ce valoare si cu ce obiectiv.

Au dreptul sa stie cum se cheltuiesc banii publici si cum au fost investiti acestia.

De asemenea, trebuie sa scapam de prea bine-cunoscutul `dosar cu sina`, iar toate documentele cetatenilor sa fie centralizate intr-un sistem digital sigur, usor de accesat de catre toate institutiile si departamentele primariei, astfel incat problemele locuitorilor sectorului sa se rezolve mult mai rapid si mai eficient.

In plus, cu ajutorul acestui sistem ne va fi mult mai simplu sa avem o evidenta mult mai clara asupra modului in care se prezinta sectorul – cate locuri de parcare exista, cate terenuri disponibile pentru realizarea altor locuri de parcare avem, care sunt spatiile verzi in grija primariei si cum le putem ingriji mai bine.

Locuitorii sectorului 2 s-au multumit cu foarte putin in toti acesti ani. Degradarea s-a produs treptat, iar ei nici macar nu si-au dat seama. Acum, daca privesc cu atentie si daca vor face comparatie cu alte sectoare, isi vor da seama de nivelul de distrugere care s-a produs in jurul lor.

Unii au ramas si s-au adaptat. Altii nu au putut sa accepte sau nu au mai putut sa mai rabde si au parasit tara lasat in urma prietenii, familia si copiii.

E timpul sa ii aducem acasa. E timpul sa ii aducem inapoi in comunitatea noastra. E timpul sa ne aratam ca a sosit momentul schimbarii in bine. Si nu sunt doar vorbe mari. Sunt lucruri care se pot face. Sunt lucruri pe care le-am facut la Sectorul 3 si pe care le putem implementa cu usurinta si la Sectorul 2.