Ecaterina Andronescu DINAMITEAZĂ PSD și ia apărarea românilor din diaspora: 'Trebuie să fie atenți și să încerce să remedieze lucrurile care se reproșează'

Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu pune partidul din care face parte pe jar. Aceasta a declarat pentru RFI că nu a înțeles obiectivele protestului diasporei din Piața Victoriei. Andronescu este însă de părere că guvernul ar trebui să ia măsuri urgente pentru corectarea deficiențelor sesizate de protestatari.

”Orice om are dreptul să protesteze să se exprime. Deci din acest punct de vedere, cred că ceea ce au spus cei de la Jandamerie, ține de, după opinia mea, de această neclaritate: cine organizează și câți oameni sunt acolo, pentru că una este să ai mii sau zeci de mii și alta este să ai peste un milion de oameni. Sigur că este foarte important să aflăm care sunt principalele argumente pentru care manifestă. Pentru că, cel puțin eu, poate nu am fost suficient de atentă, nu am înțeles care sunt obiectivele acestui miting. (...)Când există asemenea manifestări publice, autoritățile, cei care guvernează trebuie să fie extrem de atenți pentru că, până la urmă, această manifestare prezintă și un senzor al opiniei publice. Trebuie să fie atenți și să încerce să remedieze lucrurile care se reproșează. Dacă ar fi să luăm foarte concret care sunt acțiunile Guvernului care au deranjat foarte mult: legile justiției, deocamdată nu sunt în vigoare, una singură a intrat în vigoare, restul sunt încă în procedurile parlamentare, în aceste proceduri se mai pot întâmpla lucruri”, spune Ecaterina Andronescu.

Citește și: Ministerul Finanțelor a făcut ANUNȚUL pe care toate firmele din România trebuie să îl afle - Sunt vizate și instituțiile publice .