Echipa Institutului 'Matei Balş', mesaj oficial: 'Este un şoc şi pentru noi. Vom sprijini orice anchetă în curs'

Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş" transmite un mesaj de condoleanţe familiilor victimelor din incendiul produs vineri dimineaţă. Echipa INBI precizează că va sprijni orice anchetă, fiind dedicată în primul rând sănătăţii pacienţilor. De asemenea, în mesajul transmis de INBI se arată că institutul are autorizaţiile la zi.

"Echipa INBI transmite condoleante familiilor victimelor accidentului din dimineata zilei de 29 ianuarie. Suntem o echipa dedicata salvarii vietilor si este un soc si pentru noi accidentul din aceasta dimineata. In urma interventiei prompte a colegilor disponibili si a mobilizarii autoritatilor de urgenta, au fost prevenite alte victime, si toti ceilalti pacienti sunt in siguranta. Au fost luate masuri aditionale de protectie si grija, separat de procedurile deja existente, si de autorizatiile, aflate la zi, ale Institutului. Echipa INBI va sprijini, cu profesionalism si deschidere, orice ancheta in curs, prioritatea noastra fiind in continuare sanatatea pacientilor si lamurirea oricaror aspecte tehnice, care ar fi putut duce la accidentul din aceasta dimineata", se arată în mesajul transmis de echipa INBI Matei Balş.

Cinci persoane au decedat vineri dimineaţa în incendiul de la Institutul "Matei Balş" din Capitală. Potrivit şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, patru persoane au fost găsite după ce s-a degajat fumul, iar o a patra a fost resuscitată, dar fără rezultate pozitive. Raed Arafat a precizat că apelul la 112 a venit la ora 5 dimineaţa.