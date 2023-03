Echipa naţională: Alexandru Dobre - Este un vis împlinit să fac parte din prima reprezentativă a României şi să îmi reprezint ţara

Mijlocaşul Alexandru Dobre a declarat, joi, că este foarte fericit să vină la echipa naţională şi crede în şansele de calificare ale României la Euro-2024, potrivit news.ro.

”Sunt foarte onorat şi fericit să fiu aici şi abia aştept să încep. Timpul a trecut foarte repede, a fost o experienţă foarte plăcută (n.r. să joace la Jocurile Olimpice 2021), dar acum sunt foarte fericit să fiu chemat la prima reprezentativă, să arăt ceea ce pot şi să ajut naţionala cu calităţile mele şi cu ceea ce pot face. Colegii m-au primit foarte bine, staff-ul m-a primit foarte bine, simt o energie pozitivă şi dorinţă de muncă, simt că toată lumea este dispusă să dea totul. Sper din tot sufletul să dăm tot ceea ce avem mai bun în aceste două meciuri. Este un vis împlinit să fac parte din prima reprezentativă a României şi să îmi reprezint ţara. Am fost întrebat de echipa naţională şi am spus că nu vreau să vorbesc despre asta şi s-a interpretat că eu nu îmi doresc să fac parte din echipa naţională, ceva de genul. Dimpotrivă, pentru mine este o onoare, o plăcere şi mereu voi veni cu sufletul şi inima deschisă pentru a reprezenta România. Pentru mine cea mai importantă este victoria, dar dacă pot să aduc ce am mai bun eu jocului, dar cel mai important este să îmi pun calităţile în slujba echipei şi să luăm toate cele trei puncte. Am primit vestea într-o dimineaţă, tocmai mi-am făcut cafeaua şi am primit un mesaj pe telefon, m-am bucurat enorm de mult. Am împărtăşit vestea cu soţia, care era lângă mine. Avem şanse foarte mari, sunt naţionale accesibile”, a spus Alex Dobre pentru FRF.TV.

Echipa naţională va întâlni Andorra, sâmbătă, în deplasare, şi Belarus, marţi, 28 martie, pe teren propriu, în preliiminariile Campionatului European din 2024.