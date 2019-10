Ecologiștii (PER) solicita controale vizând calitatea alimentelor comercializate, cu lărgirea sferei activităților controlate

Președinte Partidul Ecologist Român, Dănuț Pop, solicita controale vizând calitatea alimentelor comercializate, cu lărgirea sferei activităților controlate.

''In temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, ale Hotărârii de Guvern nr. 700 din 11 iulie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor , ale Hotărârii de Guvern nr. 1415 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia și ale Ordonanței de Guvern nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor solicitam:

 Domnului președinte al Autorității Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 Domnului Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 Domnului Preşedinte – Secretar de Stat al Autorității Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

Efectuarea de controale LA NIVEL NATIONAL, benefice pentru populație, vizând calitatea alimentelor comercializate, cu lărgirea sferei activităților controlate astfel:

I. producția și comerțul autohton de produse alimentare

1. toți producătorii de: lapte, ouă, carne, brânză, legume, fructe, semințe, cereale etc., respectiv ferme, abatoare, fabrici de lactate, crescătorii de pești, de oi,

2. toți distribuitorii, transportatorii și toți intermediarii dintre producători și cei care pun în comerț alimentele gata preparate

3. toate restaurantele, hotelurile, pensiunile, cabanele, sălile de evenimente

4. toți producătorii de grâu, silozurile, locațiile unde se macină grâul și se produce făina, locurile de depozitare ale făinii și celorlaltor materii prime pentru produsele de panificație, punctele de lucru unde se produc produsele de panificație, transportul și distribuția produselor de panificație, desfacerea, comecializarea produselor de panificație direct consumatorilor

5. producția și comerțul produselor de cofetărie: laboratoarele de cofetărie, transportatorii și distribuitorii de produse de cofetărie, agenții economici care vând consumatorului produse de cofetărie

Citește și: Primele informații despre identitatea bărbatului găsit mort cu punga pe cap, în București

Se impune astfel verificarea, în primul rând, a stării de sănătate a plantelor și animalelor ce constituie materia primă pentru industria alimentară, a rețetelor de fabricare, a ingredientelor, ambalarea, etichetarea, conservarea acestora, a condițiilor în care sunt produse și depozitate alimentele, astfel încât materia primă să fie cât mai aproape de starea sa naturală și alimentele să nu conțină substanțe nocive pentru consumatori; în al doilea rând, se impune verificarea condițiilor în care alimentele sunt transportate către cei care vând produsele direct consumatorilor.

II. producția și comerțul băuturilor non- alcoolice

1. toate fabricile de sucuri naturale

2. toate fabricile de sucuri carbogazoase

3. toți importatorii de sucuri naturale și carbogazoase

4. toți distribuitorii de bături non- alcoolice

Solicităm ca activitatea de control să vizeze rețetele de fabricare, ingredientele, condițiile în care sunt produse și depozitate sucurile, astfel încât materia primă să fie cât mai aproape de starea sa naturală și sucurile să nu conțină substanțe nocive pentru consumatori.

III. producția și comerțul produselor alcoolice

1. toate unitățile unde sunt produse băturile alcoolice

2. toți distribuitorii de bături alcoolice

3. toți agenții economici care vând consumatorului băturile alcoolice

Solicităm ca activitatea de control să vizeze rețetele de fabricare, ingredientele, condițiile în care sunt produse șe depozitate băuturile alcoolice, astfel încât materia primă să fie cât mai aproape de starea sa naturală și acestea să nu conțină substanțe nocive pentru consumatori.

IV. De asemenea, solicităm efectuarea unor controale în toate hipermarketurile, supermarketurile, depozitele de legume-fructe precum și cu privire la toți ceilalți operatori economici care comercializează produse importate, respectiv mărfuri produse în afara granițelor României, pentru a ne asigura că produsele desfăcute corespund din punct de vedere calitativ.

V. Solicităm efectuarea unor controale cu privire la calitatea suplimentelor nutritive și produselor pentru culturism, atât în privința operatorilor economici care fabrică aceste produse, cât și în privința operatorilor economici care vând aceste produse direct consumatorilor, inclusiv sălile de fitness și culturism. Îngrijorarea noastră se referă la efectele nocive ale acestor produse asupra stării de sănătate a sportivilor.

VI. Apoi, solicităm vrerificarea condițiilor în care își desfășoară activitatea farmaciile, cu precădere: conținutul medicamentelor produse autohton sau importate, conținutul și comercializarea (fără prescripție mediacală) produselor pentru culturism, pe bază de hormoni (naposim, testosteron, decadurabolin, etc.), conținutul și comercializarea produselor farmaceutice. De asemenea, solicităm verificarea producătorilor de medicamente și produse farmaceutice: rețetelor de fabricare, a ingredientelor, a condițiilor în care sunt produse și depozitate medicamentele. În plus, solicităm verificarea persoanelor care comecializează creme, loțiuni de corp, deodorante, spray-uri, parfumuri etc., fabricate în România sau importate.

VII. Solicităm efectuarea unor controale cu privire la producătorii și distribuitorii de țigări, țigări electronice și alte produse din tutun. Îngrijorarea noastră se referă la ingredientele folosite pentru fabricarea acestora, respectiv la faptul că tutunul este înlocuit cu diverse substanțe chimice, care pun în pericol sănătatea fizică și psihică și chiar viața fumătorilor.

VIII. Nu în ultimul rând, solicităm efectuarea unui control asupra tuturor celor care confecționează articole de îmbrăcăminte și încățăminte, privind calitatea materiilor prime utilizate și respectarea corespondenței dintre mențiunile de pe etichetă și materialele folosite efectiv.'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.