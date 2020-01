Ecologiștii cer oprirea privatizarii serviciilor de sănătate

Partidul Ecologist Roman se declara profund ingrijorat de reforma din Sanatate, inceputa de PSD si continuata de PNL, ce vizeaza efectiv, privatizarea serviciilor din sanatate. In scurte cuvinte, cele mai mari partide din Romania vor sa limiteze in mod brutal accesul romanilor la servicii medicale gratuite. Fix contribuabilii cu venituri mici și chiar medii, sunt cei mai dezavantajati. Iluzia cu “dam dreptul romanilor de a alege” este o minciuna pentru ca alegerea nu se refera doar la calitate, ci si la pret, fiind incurajati/ obligați /determinati sa plateasca in plus, la privat, pentru gratuitatile oferite, in mod normal, de catre Stat. Dezechilibrul stranit de aceasta reforma va avea efecte profund negative in societatea romaneasca, astazi, cand sărăcia continua sa bântuie România. Tara noastra are cea mai mare rată a sărăciei relative persistente din Uniunea Europeană. În anul 2017, 19,1% din populație avea venituri sub pragul de sărăcie și se aflase în aceeași situație în cel puțin doi din cei trei ani anteriori. În cazul copiilor, rata sărăciei persistente era de 28,8% în 2017. Practic, 7,7 milioane de conaționali trăiesc la limita subzistenței, ceea ce înseamnă 38,8% din total, potrivit Eurostat.

Dupa aceste date, ne intrebam: ce rost are sa pompam banii publici catre privat? Este absolut evident ca in prezent, romanii care au venituri mari, aleg sa mearga la privat! De ce nu se fac investitii catre serviciile si calitatea sistemului public de sanatate, unde , indiscutabil este nevoie? Din banii publici, statul roman trebuie sa garanteze accesul gratuit la servicii medicale pentru cetățenii care plătesc contribuțiile la sistemul public de sănătate. Punct! Politicienii iresponsabili, sustinatori ai acestei grozavii, se inspira din exemplele internationale (fara succes) dar nu observa imbecilitatea politica specific damboviteana! Guvernantii nostri tin cont de “doctrine” ( pe care in aliante nimeni nu le respecta) fix cand nu este cazul. Situatia actuala a categoriilor sociale din Romania este totalmente nepotrivita pentru un astfel de demers. Aceasta reforma sustinuta de PSD, PNL si USR adanceste efectiv difentele dintre clasele sociale de romani, in conditiile in care se stie ca nu exista clasa de mijloc. Nu tine nimeni cont de principiul solidaritatii?

PER cere ca efectele acestei reforme in sanatate să fie analizate si prin prisma sigurantei existentiale si nationale. Privatizarea, de fel, poate fi vazuta ca o amenintare serioasa intr-o tara vulnerabilă, care a pierdut atat de mult, in ultimii 30 ani!