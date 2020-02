Ecologiştii dau o lovitură politică: Aristotel Căncescu, candidatul PER la CJ Brașov

În cadrul Biroului Executiv Național al Partidului Ecologist, care a avut loc, sâmbătă, 9 februarie, la Brașov, Aristotel Căncescu a fost desemnat candidatul formaţiunii politice la preşedinţia Consiliului Judeţean Braşov. Din echipa lui mai face parte fostul senator Sebastian Grapă.

Președintele PER, Dănuț Pop, Mircea Gutău, prim-vicepreședinte PER, Simona Man, prim-vicepreședinte PER, Mircea Andrei , secretar general al PER, şi Cătălin Namăescu, prim-vicepreşedinte şi lider local al partidului în Brașov, au fost prezenţi la întrunirea de la Braşov, alături de Biroul Permanent Naţional și presedinții de filială din toate județele țării.

De asemenea, la eveniment au participat și foștii senatori Marius Necula, Daniel Humelnicu, Marius Obreja, actuali lideri regionali ai Partidului Ecologist Român, precum și foștii primari Antonie Solomon (Craiova) și Tudor Pendiuc (Piteşti).

Aristotel Căncescu este fost preşedinte al CJ Braşov din partea PNL şi fost senator. În octombrie 2019, Căncescu a câștigat, pe fond, procesul intentat de procurorii DNA într-un dosar de evaziune fiscală, trimis la instanță în martie 2017.