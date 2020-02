Ecologistii (PER) din Piata Victoriei cer salvarea pădurilor

Ecologistii au protestat astazi, in Piata Victoriei din Bucuresti, sub titlul “Scoateti drujba din padure, adresandu-se demnitarilor romani, dupa ce Comisia Europeana a activat procedura de infringement pentru Romania din cauza taierilor ilegale de paduri.

Protestatarii au amintit de proiectul legislativ al PER, dorit de toti ecologistii din Romania, care este uitat in sertarele Parlamentului. De asemenea, ecologistii de la PER au facut un apel către toate partidele parlamentare, cu reprezentanți în Senat si Camera Deputaților, să lase orgoliile de-o parte, să înțeleagă importanţa acestui proiect legislativ și că pădurile sunt un component esențial al mediului înconjurător, cu valențe mult mai mari decât cele economice, și astfel, să voteze pentru interesul României.

Protestatarii au anuntat, pe această cale ca, daca demnitarii nu vor sa schimbe legislatia pentru salvarea padurilor, atunci le vor cere sa plateasca ei nesimtirea, caci, sanctiunile catre UE, se vor plati din buzunarele romanilor.

Ecologistii cer interzicerea tăierilor haotice de păduri pe 10-20 ani, precum și interzicerea exportului de buștean cu sau fără coajă, lemn rotund si cherestea.

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN (PER) consideră că elaborarea şi implementarea unei legislaţii va avea ca principale efecte:

• Refacerea ecosistemelor forestiere grav afectate de tăierile ilegale

• Asigurarea stabilităţii reliefului în condiţiile accentuării efectelor negative ale schimbărilor climatice

• Refacerea fondului forestier în integralitatea lui

• Îmbunătăţirea calităţii mediului

PER solicită, la modul imperativ, implicarea tuturor factorilor responsabili, începând cu Președintele României, Parlamentul, institutiile abilitate ale statului, cât și Guvernului României, să treacă de urgență la adoptarea celor mai eficiente măsuri pentru stoparea acestui fenomen.

“Cerem tuturor factorilor responsabili abandonarea atitudinii de ignoranță totală față de semnalele repetate ale Uniunii Europene! Cosiderăm că această situație alarmantă reprezintă elementele de nonperformanță, politică și profesională, a întregii clase politice care s-a succedat la cârma tarii din ‘90 si pana astazi! “ a declarat liderul PER, Danut POP.