Ecologiștii (PER) propun răscumpararea de pe Bursa a acțiunilor Fondului Proprietatea, în consens cu practicile europene

Listarea la Bursă a companiilor cu capital majoritar proprietatea Statului român și tranzacționarea unor pachete minoritare de acțiuni, ar trebui sa se faca doar dacă aceasta atrage după sine acces la finanțări pe piața de capital, deschidere spre noi piețe și investitori strategici, dezvoltare si performanta, precizează preşedintele Partidului Ecologic Român, Dănuţ Pop, într-un comunicat de presă.

"Având în vedere situația economică excepțională în care ne aflăm ca urmare a efectelor pandemiei, cedarea in aceasta perioada a unei părți din proprietățile statului către terți prin listarea la bursa, poate induce efecte asupra valorii de vânzare a acțiunilor care ar ar fi mult diminuate, cu pierderi semnificative pentru Statul român.

Obiectivul oricarui guvern rational ar trebui să fie dezvoltarea unor politici de protejare a acestor companii în condițiile recesiunii și crizei determinate de pandemie, de a proteja locurile de muncă și de a diminua presiunea socială accentuată de șomaj și de restricțiile impuse de criza sanitară.

Criza pandemică a determinat guvernele Germaniei, Franței, Italiei, Poloniei, Ungariei, etc să nu vânda acțiuni ale societăților cu capital de stat, ci, din contră, sa cumpere acțiuni ale acestora din dorința de a mări locul și rolul statului în conducerea și funcționarea lor.

Acesta este motivul pentru care PER solicită Guvernului Cîțu amânarea deciziei de listare dacă nu există alte ordine venite de la Bruxelles sau de la coaliție!

In acelasi timp, in consens cu practicile europene, solicităm rascumpararea de pe Bursa a acțiunilor Fondului Proprietatea, recuperând participațiile la unele din cele mai profitabile companii : Hidroelectrica SA, 19,9% din acțiunile companiei, OMV Petrom SA, 7% , CN Aeroporturi Bucuresti, 20%, Engie România SA, 12% , SN Nuclearelectrica SA, 5,6%, etc", se mai arată în comunicatul PER.