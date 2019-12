Ecologiștii (PER) și-au lansat candidatul pentru Primăria Sector 1. Întrebări explozive pentru primarul Daniel Tudorache

Partidul Ecologist Român și-a lansat candidatul Filialei Sector 1 în cursa pentru Primăria Sectorului 1. Dănuț Ioan Fleacă este soluția pe care mizează ecologiștii pentru câștigarea alegerilor locale de anul viitor. Profesionist recunoscut, candidatul PER are o experiența de 20 ani în administrația publica locală, autor a peste 1300 de proiecte promovate în Consiliu Local, este cunoscut ca director al DGASPC al Sectorului 1 sau ca medic.

Ecologistul Dănuț Fleacă a fost susținut la evenimentul de lansare de către Dănuț Pop, președinte al PER, Adrian Caplescu, președinte al filialei PER Sector 1 care a mulțumit membrilor de sector pentru prezență și a invitat la mobilizare pentru campania alegerilor locale din 2020, precum si de Simona Allice Man, prim- vicepreședinte al PER, care a vorbit despre organizarea PER in teritoriu, subliniind ca Partidul Ecologist Român trebuie să intre în prima linie a politicii românești, justificând că PER, spre deosebire de toate celelalte partide, are cea mai grea si cea mai nobilă misiune, respectiv apărarea bogățiilor naturale și a sănătații românilor.

In fata invitaților și a membrilor PER Sector 1, Dănuț Fleacă a vorbit despre obiectivele și măsurile ECO-CITY, proiect curajos al ecologiștilor, lansat in 2016 și de mare actualitate, despre soluțiile ECO și moderne, inspirate din capitalele europene.

Candidatul PER a menționat ca teme prioritare pentru Sector 1: problemele de mediu ( groapa de gunoi, spatii verzi, trafic, etc) siguranța existențială a cetățenilor din Sectorul 1 (strazi neasfaltate si lispa racordării la utilități în sec. XXI, lipsa deratizarii în sector- șobolani, insecte) și despre legalitatea și transparența in administrația publica locală.

Sloganul sub care Dănuț Fleacă și-a lansat candidatura este: Să restabilim legalitatea în Primăria Sector 1!

Mesaj Dănuț POP la lansare candidatului PER Sector 1, București

“ Ma bucur sa deschid seria de lansări a candidaților PER cu Filiala Sector 1, a dlui Adrian Caplescu! Este o echipa frumoasa aici și iată ca s-a mobilizat exemplar și a furat startul pentru lansarea candidatului la alegerile locale din iunie 2020. Adrian Căplescu are experiența politica și se vede bine ca mizează pe un profesionist in cursa pentru Primaria S1, așa cum, se vede bine ca este înconjurat de oameni de calitate, care îl respecta și pe care se poate baza!

Provocarea pentru PMB este mai mare ca niciodată, încă se joaca politic in acest sens, sunt încă discuții și analize. Nu vreau sa ofer niciun indiciu despre reprezentantul PER București pentru primăria municipiului Bucuresti. Sper sa fie o surpriză! Tot ce pot să afirm acum este ca ne-am dori ca alegerile sa fie in doua tururi! In rest, la nivelul celorlalte sectoare se muncește și în scurt timp ne vom revedea la celelalte lansări de candidat.

Obiectivul realist al PER pentru alegerile locale este sa obținem un scor de 5, 6% întrucât. In acest moment depășim 2000 de organizații și sper ca până anul viitor la alegeri sa ajungem la 3000.”

In finalul conferintei de presa, Dănuț Fleacă a lansat o provocare actualului primar Daniel Tudorache

Dănuț Fleacă:

„Este nevoie de o administrație curată ca de aer! Poluarea morală a sectorului este la fel de nocivă ca poluarea aerului! Vă supun atenției un subiect care necesită o rezolvare imediată și care reprezintă, totodată, o provocare către actualul primar, Daniel Tudorache!

Locuitorii sectorului 1 plătesc prin intermediul Primăriei Sectorului 1 cel mai scumpe deșeuri menajere din țară și cea mai scumpă salubrizare!

Contractul încheiat în 2008 și actele aditionat in 2012 , 2014 și recent la 16 septembrie 2019 scoate din bugetul Primăriei Sectorului 1 pentru perioada 16.09-15.10.2019 urmatoarele sume :

- 9.076.744 lei pentru perioada 16.09.2019 – 30.09 .2019

Și - 9.209.725 lei pentru perioada 1.10.2019- 15.19.2019

adică exact 18.285.470 lei pentru 30 zile.

Dacă raportăm suma la cei 247.580 locuitori/ 01.01.2017 rezultă că se plătesc exact 73 lei și 85 bani/ luna pentru fiecare locuitor al sectorului 1

Adică mitul gratuității pentru cetățean este o minciună!

Numai pentru colectare, transport și depozitarea gunoiului suma pentru persoană este de 12,67 lei/lună.

Așadar, închei această expunere cu solicitări clare către Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1:

1) Faceți publice FIȘELE DE CALCUL pentru tarifele practicate în actul adițional nr.11!

2) De ce nu respectați decizia Camerei de Conturi București

Nr.100 din 16.11.2016 si nu intrati in legalitate?

3) De ce ati plătit, în calitate de ordonator de credite, timp de 32,5 luni, sume nelegale de bani, în aceleași condiții cu cele stabilite de drept NELAGALE, prin decizia nr.100 a camerei de Conturi Bucuresti?

4) Care este suma exactă pe care ați plătit-o nelegal, în aceste 32,5 luni, 01.01.2017- 15.09.2019 ?

5) Cunoașteti faptul că prin nerespectarea Deciziei nr.100 la prejudiciul calculat pentru perioada 2012-2015 în valoare de 94.157.016 lei, s-au adăugat dobânzi și penalități de încă 7.513.564, de care sunteți responsabil, în calitate de Ordonator secundar de credite? Dacă ne raportăm la Decizia nr.100 și estimăm prejudiciul produs în mandatul dumneavoastră, acesta este de minimum 85.000.000 lei fără dobânzi și penalități.

Despre aspectele nelegale ale activității Secretarului General al Consliului Local Sector 1 și ale Administratorului Public al Sectorului 1, într-o conferintă de presă viitoare.”