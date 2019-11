Economia României, în creștere: numărul de înmatriculări a persoanelor fizice şi juridice a crescut în primele nouă luni din 2019

Numărul de înmatriculări a persoanelor fizice şi juridice a crescut în primele nouă luni din 2019 cu 4,99% comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 106.435 de înmatriculări, din care 74.144 (circa 70%) SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, informează Agerpres.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 13.452 (minus 10,62% comparativ cu primele nouă luni din 2018), şi în judeţele Cluj - 5.043 (minus 15,27%), Timiş - 4.575 (minus 4,25%) şi Iaşi - 4.320 (plus 18,1%). La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în judeţele Covasna - 914 (plus 7,28%), Ialomiţa - 940 (plus 1,08%) şi Tulcea - 976 (minus 21,16%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de înmatriculări persoane fizice şi juridice s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 43,59%), Alba (plus 36,43%) şi Harghita (plus 34,26%).

Domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 23.656 (plus 21,37%), Construcţii - 11.692 (plus 26,99%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 9.898 (plus 18,13%).