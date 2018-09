Economistul-șef al Băncii Transilvania: Economia României crește la un ritm apropiat de potențial, dar e dependentă de stocuri

Economistul șef al Băncii Transilvania, Andrei Rădulescu, susține că, în prezent, economia României crește într-un ritm apropiat de potențial, analizând cifrele prezentate vineri de Institutul Național de Statistică - INS.

Produsul intern brut al României a crescut cu un ritm trimestrial de 1,4%, în trimestrul al doilea al acestui an, în accelerare de la 0,1% în primul trimestru, potrivit estimările provizorii (1) publicate vineri de INS. Dinamica de la an la an s-a ameliorat de la 4% în primul trimestrul la 4,1% în trimestrul al doilea.

„Datele indică dinamica economiei la un ritm apropiat de potențial, dar cu o dependență ridicată de contribuția stocurilor, evoluție influențată de acumularea de provocări și incertitudini din sfera echilibrului macroeconomic intern, într-un context caracterizat prin deteriorarea climatului investițional din piețele emergente”, subliniază Rădulescu.

În scenariul macroeconomic central actual, BT estimează o decelerare a ritmului anual de creștere economică, de la 6,9% în 2017 la 4,3% în 2018, la 3,5% în 2019, respectiv 3% în 2020. „Vom revizui acest scenariu în perioada următoare, prin încorporarea evoluțiilor macro-financiare recente (externe și interne), inclusiv a dinamicii componentelor PIB din semestrul I 2018”, menționează Rădulescu.

Cererea internă a contribuit cu 5,5 puncte procentuale la ritmul anual al PIB din trimestrul al doilea, pe fondul mix-ului relaxat de politici economice, mai remarcă analistul BT. „Se evidențiază contribuția stocurilor la evoluția anuală a economiei (3 puncte procentuale), pe fondul decelerării consumului populației și exporturilor. Principala componentă a PIB a crescut cu 5,1% an/an (la potențial), contribuind cu 3,3 puncte procentuale la ritmul anual de creștere economică”, adaugă Rădulescu.

Pe de altă parte, investițiile productive au scăzut cu -3%, de la an la an, în contextual acumulării de incertitudini privind echilibrele macroeconomice interne și intensificării percepției de risc investițional pe piețele emergente, iar consumul public a avut o contribuție de -0,1 puncte procentuale la evoluția anuală a PIB, în perioada aprilie-iunie, conform analizei BT.

„Nu în ultimul rând, cererea externă netă a avut o contribuție nefavorabilă la dinamica anuală a economiei din T2 (-1,4 puncte procentuale), dat fiind că exporturile au crescut cu +5% an/an, ritm inferior importurilor (-7,9% an/an). Din perspectiva ofertei agregate, se evidențiază creșterea valorii adăugate în comerț/reparare auto&moto/transport & depozitare/HORECA (cu 3,8% an/an), industrie (4,2% an/an), IT&C (5,1% an/an) și agricultură/silvicultură/pescuit (cu 7% an/an), în trimestrul al doilea al acestui an”, a mai arătat Rădulescu.

Prin urmare, în semestrul al acestui an, economia internă a consemnat un avans de 4% an/an, pe fondul contribuției cererii interne cu 5,6 puncte procentuale, evoluție susținută de mix-ul relaxat de politici economice, potrivit analizei BT. „Se evidențiază contribuția stocurilor companiilor (2,4 puncte procentuale). De asemenea, consumul populației a consemnat un avans de 5,5% an/an (contribuție cu 3,4 puncte procentuale la ritmul de creștere economică), evoluție determinată de majorarea venitului real disponibil și climatul pozitiv din piața creditului. Investițiile productive au crescut cu doar 0,5% an/an în S1, evoluție care confirmă maturitatea ciclului economic post-criză”, mai scrie Rădulescu.

Pe de altă parte, consumul public a contribuit cu -0,3 puncte procentuale la evoluția anuală a PIB. Contribuție nefavorabilă la dinamica anuală a PIB a avut-o și cererea externă netă (-1,6 puncte procentuale), dat fiind că importurile s-au majorat cu +9,6% an/an, ritm superior exporturilor (+6,5% an/an), conform analizei BT.

„Analiza din perspectiva ofertei agregate evidențiază majorarea valorii adăugate brute în sectorul primar (cu 6,9% an/an), în prima jumătate a anului curent. De asemenea, industria și IT&C au consemnat ritmuri de creștere de 4,3% an/an, respectiv 5,3% an/an, în prima jumătate a anului curent. Nu în ultimul rând, ramura ciclică comerț/reparare auto&moto/ transport&depozitare/ HORECA a crescut cu 3,8% an/an în S1. Pe de altă parte, construcțiile au scăzut cu 0,4% an/an”, completează Rădulescu.