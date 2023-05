Ed Sheeran a câștigat procesul cu Marvin Gaye

Ed Sheeran a câștigat procesul privind drepturile de autor în legătură cu asemănările dintre hit-ul său Thinking Out Loud și clasicul Let's Get It On din 1973 al lui Marvin Gaye.

Sheeran a fost acuzat că a copiat o parte din celebra piesă soul pe care Gaye a creat-o împreună cu colegul compozitor Ed Townsend, într-un proces intentat inițial de moștenitorii lui Townsend în 2017, conform Mediafax.

Aceștia au susținut că hit-ul de succes al starului britanic din 2014 are "asemănări izbitoare" cu Let's Get It On și "elemente comune evidente" care le încalcă drepturile de autor.

Jurații din Manhattan, New York, au ascultat argumentele ambelor părți - precum și câteva scurte cântece la chitară ale lui Sheeran și o înregistrare în care vedeta cânta pe scenă un "mash-up" al celor două melodii, relatează Sky News.

Atât Sheeran, cât și co-scriitoarea melodiei, Amy Wadge, au depus mărturie în timpul audierii, spunându-le juraților că nu au copiat Let's Get It On.

Sheeran a spus în fața instanței că i se pare "jignitor" să fie acuzat că a furat cântecele altora. Vedeta a mai spus că se lasă de muzică dacă va fi găsit vinovat în procesul de plagiat.

A fost o perioadă dificilă pentru vedetă, care a vorbit despre problemele sale de sănătate mintală atunci când a lansat detalii despre cel mai recent album al său, Divide, la începutul anului 2022 - dezvăluind că soția sa a fost diagnosticată cu o tumoare în timp ce era însărcinată și că a suferit de "frică, depresie și anxietate" în timp ce se confrunta cu diagnosticul ei, precum și cu moartea prietenului său apropiat Jamal Edwards.

În timpul procesului, el a avut o apariție rară pe covorul roșu pentru premiera mini-serialului său documentar The Sum Of It All, care acoperă viața sa în jurul realizării lui Divide.

Sheeran se confruntă, de asemenea, cu alte reclamații privind Thinking Out Loud din New York din partea unei companii care deține drepturi de autor asupra cântecului lui Gaye.