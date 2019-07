Ed Sheeran s-a menţinut pe primul loc în Billboard 200. Beyoncé şi Nas au debutat în top 10

„No. 6 Collaborations Project” al lui Ed Sheeran s-a menţinut pe primul loc în topul Billboard 200, unde Beyoncé şi Nas au debutat între primele zece locuri, scrie news.ro.

În a doua săptămână de la lansare, albumul britanicului a fost vândut în 78.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 25 iulie, potrivit Nielsen Music.

Proiectul, pentru care Sheeran a colaborat cu nume precum Justin Bieber, Camila Cabello, Bruno Mars, Travis Scott şi Chris Stapleton, este primul album care petrece primele două săptămâni în fruntea clasamentului în ultimele patru luni. Cel mai recent disc care a înregistrat performanţa este „Death Race for Love” al lui Juice WRLD, în martie.

„No. 6 Collaborations Project” a generat 74,7 milioane de accesări pe platformele de streaming în a doua săptămână de la debut.

Beyoncé, care şi-a împrumutat vocea pentru personajul Nala în lungmetrajul live-action „The Lion King”, a debutat în clasamentul american al albumelor cu „The Lion King: The Gift” pe poziţia a doua.

Albumul a fost vândut în 54.000 de unităţi. Dintre cele 14 piese incluse pe materialul discografic, 10 sunt interpretate de Beyoncé, între care „Spirit”, inclusă pe coloana sonoră a filmului Disney, care a ucat de pe poziţia 31 pe a 13-a în Billboard 200.

Beyoncé a produs albumul şi a fost curatorul lui şi este producătorul fiecărei piese.

„The Lion King: The Gift” este al nouălea album solo al cântăreţei care ajunge în top 10 şi al doilea anul acesta, după „Homecoming: The LIve Album” (mai, locul 4).

Pe locul al treilea în Billboard 200 s-a clasat Billie Eilish cu „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, care a coborât un loc după a 17-a săptămână de la debut. Albumul a fost vândut în 51.000 de unităţi.

Citește și: Rapperul Kendrick Lamar a devenit tată pentru prima dată

„7” al lui Lil Nas X s-a menţinut pe locul al patrulea, cu 43.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de la lansare, iar proiectul hip-hop „Revenge of the Dreamers III”, care cuprinde piese cântate de J. Cole şi artişti ai casei lui de discuri, Dreamville, a coborât două locuri, până pe cinci, cu 41.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de la debut.

Rapperul Chris Brown şi „Indigo” s-au clasat pe şase, în coborâre un loc, după ce albumul a fost vândut în 37.000 de unităţi în a patra săptămână de la debut.

Lizzo şi „Cuz I Love You” au ocupat locul al şaptelea, în coborâre o poziţie, cu 33.000 de unităţi vândute în a 14-a săptămână de la debut.

Locurile opt şi nouă au fost ocupate de Khalid cu „Free Spirit”, în coborâre o poziţie, după a 16-a săptămână, în care a fost vândut în 32.000 de unităţi, şi de Post Malone cu „beerbongs & bentleys”, în coborâre tot o poziţie, după a 65-a săptămână, în care a fost vândut în 25.000 de unităţi.

„The Lost Tapes 2” al lui Nas a debutat pe locul al zecelea în clasamentul american al albumelor. Compilaţia, care cuprinde piese mai vechi nelansate de rapper, a fost vândută în 23.000 de unităţi. Este al 13-lea album al lui Nas care ajunge în top 10.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).