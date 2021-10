Ed Sheeran şi-a lansat al patrulea album de studio

Starul pop britanic Ed Sheeran şi-a lansat vineri al patrulea album de studio, "=", în timp ce se află în izolare după ce a fost testat pozitiv cu coronavirus, informează Reuters.

''Din păcate, am fost testat pozitiv cu COVID-19 şi, prin urmare, acum mă autoizolez şi urmez recomandările'', a scris duminica trecută pe Instagram compozitorul şi interpretul hitului internaţional ''Shape of You'' (2017).

Vedeta a anunţat, de asemenea, că a anulat toate evenimentele în format faţă în faţă destinate promovării acestui nou album, informează Agerpres.

"Evident că sunt încă în izolare, dar, vă rog, spuneţi-mi ce părere aveţi când va fi lansat. Nu am fost niciodată mai mândru de o creaţie a mea şi abia aştept ca voi toţi să-l ascultaţi", a scris artistul pe Instagram, adăugând că va sărbători lansarea printr-o "petrecere de unul singur".

Sheeran, care şi-a numit albumele anterioare după simboluri matematice, a declarat că "=", reunind piese despre soţia şi fiica sa, este albumul său favorit.

Vedeta a cântat pe 17 octombrie la Londra în cadrul ceremoniei Premiilor Earthshot pentru climă, găzduite de prinţul William.

Noul album marchează revenirea artistului, care a luat o pauză după naşterea fiicei sale, în vara anului 2020.