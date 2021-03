Eddie Murphy, mândru de cei 10 copii ai săi, veniţi pe lume între 'Coming to America' şi 'Coming 2 America': 'Să fii tată este centrul a tot ceea ce există'

Când vine vorba de taţi celebri, Eddie Murphy are cea mai multă experienţă. Comediantul are 10 copii cu vârste cuprinse între 2 şi 31 de ani. Printre membrii acestei mari familii se află şi fiica sa de 19 ani Bella. Ea este cea mai tânără dintre cei 5 copii pe care actorul i-a avut cu fosta sa soţie Nicole Murphy. Bella jocă rolul fiicei sale mijlocii în noul film "Coming 2 America", lansat la 33 de ani după ''Coming to America''.

Într-un interviu acordat ziarului britanic "Mirror" la 13 martie, Murphy a vorbit mult şi pe un ton însufleţit despre ce înseamnă să fii tată. ,,Este centrul a tot ceea ce există", a spus acesta, potrivit agerpres.ro.

"În aprilie fac 60 de ani, şi am toţi copiii ăştia", a continuat Eddie Murphy, spunând că acum se concentrează mai mult pe familie decât pe carieră.

"Am terminat cu toată ideea asta de a face trei filme pe an", a declarat vedeta nominalizată la Oscar. "De-a lungul timpului am realizat că, dacă îţi pui copiii pe primul loc, nu poţi lua decizii greşite niciodată". "Când te afli la o răscruce sau când treci printr-un moment neplăcut în viaţă, te gândeşti - ce e mai bine pentru copiii mei? Dacă gândeşti aşa, niciodată nu vei lua decizii greşite", a spus Murphy.

Murphy a devenit tată pentru prima oară în 1989, când el şi iubita lui de atunci, Paulette Mcneeley, l-au adus pe lume pe fiul lor Eric. Un an mai târziu, Tamara Hood l-a născut pe Christian. Murphy s-a căsătorit cu Nicole Mitchell în 1993. Împreună, ei au avut 5 copii: Bria, Myles, Shayne, Zola şi Bella.

După ce a divorţat în 2006, actorul a apărut pe prima pagină a ziarelor după ce a încercat să evite afirmaţiile făcute de Mel B, o cântăreaţă din fosta trupă Spice Girls, că Murphy ar fi tatăl fiicei sale, Angel, născută în aprilie 2007. După ce un test de paternitate a confirmat că Angel este fiica lui, acesta a primit-o în familie.

În prezent, el este într-o relaţie de lungă durată cu Paige Butcher şi au împreună doi copii: o fetiţă născută în 2016 şi un băieţel născut în 2018.