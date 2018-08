Ediția aniversară a Festivalului Cerbul de Aur debutează miercuri cu ziua artiștilor români

Ediția aniversară a Festivalului Cerbul de Aur debutează miercuri cu un spectacol dedicat artiştilor români care au intrat în istoria Cerbului de Aur, recitalurile programate aducându-i pe scenă pe Gigliola Cinquetti, Paulo Braganca, Andra și The Humans, arată un comunicat remis MEDIAFAX.

Ediția aniversară a Festivalului Cerbul de Aur se laudă cu o scenă de 18 metri înălțime, mai mare decât un bloc de patru etaje, cântărind 250 de tone și echipată cu 500 m2 de ecrane LED, nu mai puțin de 12 tiruri de câte 12 tone fiind necesare pentru a transporta cele 50.000 de componente ale structurii pe care, spun cei de la TVR, au cântat și Metallica, Iron Maiden, Dua Lipa, Maluma, Prodigy, Martin Garrix, Depeche Mode, Nick Cave sau Kings of Leon.

La 50 de ani de la primul spectacol al evenimentului, ediția cu numărul 18 debutează cu Gala dedicată laureaților care au construit legenda Cerbului de Aur, Luminiţa Dobrescu, primul artist român care a câştigat Marele Trofeu, Paula Seling, Monica Anghel, Corina Chiriac, Silvia Dumitrescu, Laurențiu Cazan, Nico, Doru Tufiş, Proconsul, Ovi, Luminiţa Anghel, Narcisa Suciu sau Răzvan Krivach.

Festivalul ocupă 9.000 m2, în decorul istoric al Pieței Sfatului din Brașov, organizatorii anunțând că publicul din Piaţa Sfatului şi telespectatorii TVR se vor reîntâlni cu piese ca "Say something", "Dau viaţa mea pentru o iubire", "Cerul", "Of, inimioară", "Spune-mi", "Inimă, nu fi de piatră", "Je t’aime", "Noapte caldă".

Tot în prima seară sunt programate momente speciale în care sunt evocați artiști dispăruți dintre noi, interpreți care au marcat Festivalul Cerbul de Aur în calitate de concurenți sau artiști în recital, precum Laura Stoica, Mălina Olinescu, Anda Călugăreanu sau Dan Spătaru.

Artista italiană Gigliola Cinquetti, câştigătoare marelui Trofeu Eurovision Song Contest 1964 şi invitată la a doua ediție a Cerbului de Aur, în anul 1969 deschide seria recitalurilor din prima seară a Festivalului, urmată de Andra, laureată a ediţiei din 2005 şi de interpretul de fado Paulo Braganca, artistul portughez incluzând în momentul său preluări din repertoriul Mariei Tănase în registrul unic al muzicii fado. Reprezentanții României la cea mai recentă ediție Eurovision, trupa The Humans, vor cânta, în premieră, două piese proaspăt înregistrate în studio.

Ediția 2018 a Festivalului Cerbul de Aur este dedicată Centenarului Marii Uniri și are loc în Piața Sfatului din Brașov în perioada 29 august - 2 septembrie 2018. Pe scena festivalului și-au anunțat prezența Gigliola Cinquetti, Paulo Bragança, The Humans, Andra, Flavius și Linda Teodosiu, Loredana Groza, Amy Macdonald, Horia Brenciu, Delia Matache, James Blunt, Nicole Scherzinger, Edvin Marton, The Motans, Eleni Foureira, Carla's Dreams.

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, cea mai recentă dintre acestea fiind organizată în anul 2009. De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii şi recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow şi mulţi alţii.