Edi Iordănescu, antrenorul echipei Gaz Metan Mediaș: 'Am făcut un an extraordinar, sunt cuvinte reale'

Edi Iordănescu, antrenorul echipei Gaz Metan Mediaș, a avut numai cuvinte de laudă la finalul meciului cu Viitorul. Gruparea sa a câștigat la limită, cu scorul de 1-0, iar medieșenii ocupă loc de playoff, poziția cinci, cu 36 de puncte, anunță MEDIAFAX.

"Am făcut un an extraordinar, chiar nu sunt cuvinte mari la bucurie. Sunt cuvinte reale. Anul trecut am produs cea mai bună performanță din istoria clubului. Toate astea aparțin în special băieților.

Alta este să fii în play-off, se creează alt interes, o altă emulație, și alta e să fim în play-out. E o victorie împotriva unei echipe foarte bune, cu calitate. O victorie muncită și meritată. Astăzi am împărțit momentele, am ratat în prima repriză, puteam să facem și 2-0 pe faptul că Viitorul a riscat foarte mult. Am făcut un joc foarte bun, cu o organizare foarte bună", a declarat Edi Iordănescu, la Digi Sport, care a vorbit și despre șansele medieșenilor să se califice în cupele europene:

"Eu știu că există o portiță in sensul ăsta, sunt căi. E foarte greu să mă duc așa departe cu gândul. Asta nu înseamnă că noi, staff-ul, nu analizăm. Mai avem nevoie de puncte, închidem un an extrem de greu pentru noi.

Mulțumesc conducerii că a fost aproape, publicului, că a fost alături de noi".