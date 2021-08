Ediţia a 25-a a Festivalului Internaţional 'George Enescu' începe astăzi la Sala Palatului din Bucureşti

Ediţia a 25-a a Festivalului Internaţional "George Enescu" începe sâmbătă la Sala Palatului din Bucureşti, pe lângă marile orchestre străine care vin în Capitală fiind anunţaţi şi foarte mulţi artişti români, iar spectacole dedicate marelui muzician au fost programate în mai multe oraşe din ţară, conform agerpres.

Orchestra Filarmonicii 'George Enescu' sub bagheta dirijorului Paavo Jarvi şi cu Sarah Nemţanu - prim violonist al orchestrei va interpreta, în cadrul Galei de Deschidere, Rapsodia nr. 2 de George Enescu. Programul galei de deschidere continuă cu Concertul în Re minor pentru vioară şi orchestră op. 47, de Jean Sibelius - solistă Hilary Hahn, violonista deţinătoare a nu mai puţin de trei premii Grammy, recunoscută pentru virtuozitatea şi interpretările exuberante. Simfonia nr. 2 în Mi Minor op. 27, de Serghei Rahmaninov, va încheia prima seară a festivalului.

În premieră, în programul festivalului vor fi interpretate mai multe lucrări de George Enescu: două lucrări în concertul din 12 septembrie, susţinute de pianistul Cyprien Katsaris & violoncelistul Manuel Fischer-Dieskau; Oratoriul Strigoii în interpretarea Orchestrei Filarmonicii "George Enescu", dirijată de Gabriel Bebeşelea, pe 23 septembrie, la Ateneul Român; Fantezia pentru pian şi orchestră în interpretarea Orchestrei de Stat din Atena, sub bagheta dirijorului Stefanos Tsialis, alături de pianista Saskia Giorgini, câştigătoare a Concursului Mozart din Salzburg în 2016.

Tot în premieră, melomanii vor asculta şi Sonata nr. 3 în la minor pentru pian şi vioară op. 25 "în caracter popular românesc" într-un aranjament pentru orchestră de Frederic Chaslin sau interpretări diferite ale unor lucrări precum: Capriciul Român pentru vioară şi orchestră în interpretarea lui Dmitry Sitkovetsky, cu Orchestra Filarmonică Regală din Londra, dirijată de Vasily Petrenko, precum şi concertul ansamblului francez Les Dissonances, cu David Grimal director artistic şi solist. În acelaşi cadru, Octuorul va fi interpretat în variantă originală în cadrul Proiectului 'Enescu' din 25 septembrie, în timp ce aranjamentul pentru orchestră de coarde va fi interpretat de Orchestra de Cameră din Lausanne, dirijată de Joshua Weilerstein.

În Seria Enescu şi contemporanii, concertele şi recitalurile organizate sub forma unor matinee muzicale de weekend, sâmbăta şi duminica, de la ora 10,30, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României, vor fi susţinute de formaţii camerale prestigioase - între care Cvartetul Danel, Cvartetul Fine Arts sau Clara Haskil Trio - şi muzicieni precum violonceliştii Manuel Fischer-Dieskau şi Norbert Anger sau pianista Sina Kloke, care vor evolua în recital.

Directorul executiv al Festivalului "George Enescu", Mihai Constantinescu, a evidenţiat vineri, într-o conferinţă de presă, că toate momentele propuse publicului la această ediţie sunt foarte frumoase, foarte interesante şi cuprind tot ce trebuie să cuprindă un festival de această talie.

"Sunt concertele marilor orchestre care ne vizitează în acest an, începând de la cele şase orchestre britanice, două germane, două franceze, două olandeze, două italiene, alte orchestre care vin pentru prima dată în festival - cea din Croaţia, cea din Grecia. Sunt artişti care au şi fost până acum în ultimele ediţii ale festivalului (...), sunt şi nume noi care apar în programul nostru. Şi acestea sunt nume foarte importante. Pe lângă toate numele internaţionale pe care le puteţi vedea în programul nostru, veţi vedea şi foarte mulţi artişti români. Sunt 'creme de la creme', dacă pot să spun aşa, sunt cele mai bune orchestre din ţară, nu numai din Bucureşti, nu numai Filarmonica şi Radioul, cu care ne-am obişnuit în ultimii ani", a declarat Mihai Constantinescu.

Astfel, participă şi orchestrele din Timişoara, Iaşi, Cluj, Bacău, Sibiu, vor avea loc concerte şi în ţară, la Satu Mare, la Braşov, la Piteşti. El a precizat că partea negativă a ediţiei din acest an a Festivalului "George Enescu" o reprezintă anularea seriei de concerte de noapte, din motive sanitare cauzate de pandemie.

Pe lângă Orchestra Filarmonicii 'George Enescu', alte mari orchestre vor susţine concertele programate în festival: Orchestra şi Corul Teatrului Mariinsky, cu Valery Gergiev dirijor; London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic, London Philharmonic Orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, Philharmonia London, Simfonia of London, London Mozart Players; Orchestra Israel Philharmonic va concerta sub bagheta noului său dirijor, Lahav Shani; Orchestra Naţională a Franţei, dirijată de noul ei director, Cristian Măcelaru; Filarmonica din München cu Valery Gergiev, dirijor; Orchestra Del Teatro Alla Scala din Milano, cu un program special şi cu un dirijor care vine pentru prima dată în România, Andrés Orozco-Estrada; Orchestra Les Dissonances, cu David Grimal, dirijor şi solist; Royal Concertgebouw Orchestra, cu dirijori diferiţi pentru cele două concerte susţinute - Daniel Harding şi Alan Gilbert.

Artişti de talie mondială vor urca pe scena Festivalului Internaţional 'George Enescu'. Printre aceştia, solişti cunoscuţi precum Maxim Vengerov, Patricia Kopatchinskaja; violoncelista americană Alisa Weilerstein, care vine pentru prima dată în România, împreună cu orchestra sa de cameră The Trondheim Soloists; Fraţii Renaud Capuçon (vioară) şi Gautier Capuçon (violoncel); violoniştii Leonidas Kavakos, Dmitry Sitkovetsky; contratenorul Philippe Jaroussky; mezzo-soprana Joyce DiDonato şi soprana Sonya Yoncheva. Şi la pian sunt anunţaţi artişti de prestigiu, care au mai onorat cu prezenţa lor Festivalul Internaţional George Enescu: Martha Argerich, Jean Yves Thibaudet, Yuja Wang, Khatia Buniatishvili, Maria Joao Pires, Kirill Gerstein.

Accesul în spaţiile concertistice se va face cu respectarea regulilor sanitare în marja a 100% din capacitatea sălii la Ateneu şi la Sala Auditorium, 70% - la Sala Palatului şi la Sala Radio.

Ediţia din 2021 a Festivalului este jubiliară, fiind a 25-a de la înfiinţare, în 1958, şi celebrând 140 de ani de la naşterea marelui compozitor.

Festivalul Internaţional 'George Enescu' 2021 este programat să aibă loc între 28 august şi 26 septembrie.