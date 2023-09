Ediţia aniversară Astra Film Festival, teleportare în viitorul cinematografiei, cu filme imersive şi proiecţii full-dome

Două cinema-uri tip dome şi a o instalaţie imersivă Infinity Mirror Room vor fi instalate în Piaţa Mare din Sibiu, la Astra Film Festival (15-22 octombrie), eveniment cultural care împlineşte 30 de ani, potrivit news.ro.

Programul special AFF New Media este dedicat publicului de toate vârstele care îşi doreşte să trăiască experienţa spectaculoasă a cinematografiei digitale - care foloseşte tehnici precum Concept Art, Augmented Reality. Sunt aşteptaţi spectatori din toată ţara, pentru că doar la Sibiu se poate experimenta o incursiune itinerantă de excepţie, de la cinemaul clasic de non-ficţiune până la cel imersiv, neconvenţional, care foloseşte cele mai noi tehnologii creative, de la vizionări în sălile de cinema clasice, la proiecţiile cross-media 360 de grade.

Pornit în urmă cu şapte ani, ca unic program de acest fel în România, Astra Film New Media include în 2023 şi o instalaţie imersivă Infinity Mirror Room. Prin îmbinarea artei cu tehnologia, privitorul are parte de o experienţă unică, devenind parte a lumii artistice pe care este invitat să o observe.

„În fiecare an ne simţim provocaţi să oferim ceva nou publicului nostru. Iar programul Astra Film New Media este este extrem de ofertant şi oferă noi perspective spectaculoase de a consuma filmul documentar. Ne bucură mult faptul că generaţia tânără e tot mai aproape de festivalul nostru şi de aceea căutăm mereu să vorbim pe limba ei, care este limbajul viitorului”, declară Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

Proiecţiile imersive prezentate la Astra Film Festival mută focusul de la producţia în sine la experienţa publicului. Filmele proiectate în noile spaţii cinematografice, care se văd ca nişte OZN-uri coborâte printre cochetele clădiri vechi ale Sibiului, folosesc tehnologii avansate, ce îmbină realitatea virtuală, hologramele, efectele sonore şi vizuale, inteligenţa artificială şi proiecţiile digitale, dând spectatorului impresia că face parte din acţiune.

Filmele selectate în cadrul programului educativ Astra Film Junior îi poartă pe copiii şi pe adolescenţii din ciclurile primar, gimnazial şi liceal în aventuri spectaculoase de explorare deopotrivă a universului stelar şi a celui interior, cum se întâmplă într-o producţie suedeză realizată în 2023, în care spectatorii sunt chemaţi să descopere chimia şi secretele vieţii.

Pe de altă parte, spectatorilor de toate vârstele, care pot veni la film cu familia, le sunt propuse călătorii în lumea subacvatică, ca să asculte sunetul neştiut al oceanului, sunt chemaţi să asiste la „naraţiuni ale astronomiei culturale”, li se face cunoştinţă cu neuropeisajul urban sau cu o insulă interioară, o lume care s-a născut pe baza unei piese muzicale, ori li se prezintă un curent cultural mai puţin cunoscut de publicul larg, suprematismul, lansat în urmă cu o sută de ani. O invitaţie aparte este cea făcută de un artist fractalist vizionar: o călătorie abstractă prin muzică, spaţiu-timp şi matematică.

Iar una din cele mai aşteptate proiecţii este transpunerea în format imersiv, prin muzică şi imagini, a albumului iconic al trupei Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon, lansat iniţial în urmă cu 50 de ani. Cu ajutorul tehnologiei, spectacolul combină privelişti uluitoare ale sistemului solar şi nu numai, redate în 42 de minute în sunet surround.