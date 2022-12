Editorialul lui Jeremy Clarkson despre Meghan, cel mai reclamat articol din presa britanică

Într-un editorial publicat vineri, Jeremy Clarkson, devenit celebru în calitate de coprezentator al popularei emisiuni "Top Gear", a scris despre Meghan Markle: "O urăsc. Nu aşa cum o urăsc pe (prim-ministrul Scoţiei) Nicola Sturgeon sau pe (ucigaşa în serie) Rose West. O urăsc la nivelul fiecărei celule din corpul meu"."Noaptea, nu pot să dorm în timp ce stau lungit în pat, scrâşnind din dinţi şi visând la ziua în care ea va fi obligată să meargă goală pe străzile din fiecare oraş din Marea Britanie în timp ce mulţimile de oameni strigă "Ruşine!" şi aruncă spre ea cu bulgări de excremente", a continuat Jeremy Clarkson în acelaşi editorial, făcând o trimitere evidentă spre o scenă celebră din popularul serial de televiziune "Game of Thrones".Luni, Jeremy Clarkson s-a declarat "îngrozit că a cauzat atât de multe răni". Articolul a fost între timp retras de pe site-ul tabloidului The Sun.Independent Press Standards Organisation (IPSO) a anunţat că a primit peste 17.500 de reclamaţii până marţi - cel mai mare număr de plângeri primite vreodată de un articol din presa britanică de la înfiinţarea acestei organizaţii în anul 2014.Peste 60 de parlamentari britanici au semnat o scrisoare redactată şi expediată de Caroline Nokes, şefa comisiei parlamentare pentru femei şi egalitate de gen din Parlamentul Marii Britanii, editorului-şef de la The Sun, în care se afirmă că astfel de articole contribuie la apariţia unui climat de ură şi de violenţă împotriva femeilor."Ajunge! Nu putem să permitem ca acest tip de comportament să rămână neverificat", a declarat parlamentara britanică în acea scrisoare, publicată pe Twitter. "Cerem ca o anchetă să fie întreprinsă împotriva lui Jeremy Clarkson şi ca o scuză publică să fie adresată imediat şi fără rezerve doamnei Markle", a adăugat ea.Harry şi Meghan, care deţin titlurile de duce şi ducesă de Sussex, au renunţat la îndatoririle lor oficiale în cadrul casei regale britanice în martie 2020, spunând că doreau să îşi continue vieţile în Statele Unite, departe de hărţuirile presei.Într-un documentar Netflix, a cărui difuzare s-a încheiat săptămâna trecută, Meghan a vorbit despre felul în care a fost tratată de mass-media şi a dezvăluit că a av