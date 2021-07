Șefa PNL Hunedoara a trecut de partea lui Florin Cîțu: 'Este nevoie de o reformă totală'

Deputata PNL Vetuţa Stănescu, președinte al filialei judeţene PNL Hunedoara, și-a anunțat luni sprijinul pentru candidatura lui Florin Cîțu la șefia partidului. Vetuța Stănescu era consideră parte din „echipa Orban”.

„Fiind o persoană echilibrată, am considerat că este util pentru echipa din care fac parte, pentru filiala pe care o conduc, să vorbesc mai puțin și să îmi ascult mai mult colegii. Este extrem de dificil să alegi între Ludovic Orban și Florin Cîțu. Ii cunosc foarte bine pe amândoi, le știu capacitatea de muncă, loialitatea fată de oameni, dorința de inovare și reformă, patriotismul de care dau dovadă și perspectivele fiecăruia dintre ei”, a scris pe Facebook liderul PNL Hunedoara.

„Dar, fiind o persoană cu mult simț al responsabilității, consider că un politician trebuie să facă alegeri și să le însușească, până la capăt. Asumarea deciziei este foarte importantă pentru traiectoria omului politic. Cred cu tărie că România are nevoie de schimbări fundamentale, la nivelul modului în care se face politică, la nivelul administrației centrale, practic este nevoie de o reformă totală. Omul care a reușit să construiască o formidabilă echipă în jurul său și in jurul acestui deziderat este Florin Cîțu. Cu onoare și mândrie mă alătur acestei echipe și îmi asum, alături de colegii mei, că vom face performanță în administrație, vom fi mereu alături de oameni și vom construi un viitor mai bun pentru Romania! Județul Hunedoara este în #echipacâștigătoare”, a adăugat aceasta.