Șefa spionajului american: Joe Biden a declasificat informațiile despre război. Toți aliații le-au primit

Directorul Centrului de Intelligence din SUA, Avril Haines, a explicat că președintele Joe Biden a luat decizia, înainte de a începe invazia Rusiei în Ucraina, de a desecretiza toate documentele care priveau planurile Rusiei.

Haines a precizat că aceste documente desecretizate au fost puse la dispoziția tuturor partenerilor SUA tocmai pentru a avea o imagine completă asupra planurilor Rusiei.

⚡️CNN: US spy chief says Biden declassified intel prior to Russia’s invasion due to skepticism.



Director of National Intelligence Avril Haines said that Joe Biden shared U.S. intelligence with allies who remained skeptical of the possibility of Russia’s full-scale invasion of????????