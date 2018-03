Șefa UNJR solicită desecretizarea protocoalelor SRI: 'Este imperativ să fie declasificat și publicat'

Șefa UNJR, Dana Gîrbovan, susține că este imperativ ca protocolul dintre SRI și Ministerul Public să fie declasificat și publicat de îndată. Reacția vine după ce premierul Viorica Dăncilă a cerut vineri desecretizarea protocoalelor secrete de colaborare întocmite de SRI cu diverse instituţii. De asemenea, Tudorel Toader a anunţat la rândul său ca va cere luni ca Ministerul Public şi DNA să facă aceleaşi lucruri privind protocoalele încheiate cu serviciul secret.

„Este imperativ ca protocolul dintre SRI si Ministerul Pubic sa fie declasificat si publicat de indata

Faptul ca tot mai multe voci cer declasificarea protocolului din 2009 semnat intre SRI si Ministerul Public este un demers pozitiv si necesar pentru refacerea increderii in justitie.

Reamintesc ca sunt deja 3 ani de cand eforturile UNJR pentru declasificarea oricaror acte secrete ce vizeaza justitia au ramas fara nici un raspuns pozitiv de la autoritati.

De la nenumarate declaratii publice si interviuri pe aceasta tema, la demersuri oficiale catre autoritatile romane si europene, ajungand pana la actiuni in justitie, UNJR a facut absolut tot ce a depins de noi, in limitele competentelor pe care le avem, pentru a lamuri aceasta chestiune extrem de importanta pentru independenta justitiei din Romania.

Este obligatia fiecarei persoane publice cu atributii in domeniu sa lamureasca acest episod spinos, ce a afectat, in toti acesti ani, in mod negativ justitia.

Publicarea acestor protocoale este obligatia pe care acesti oficiali o au fata atat fata de fiecare cetatean al acestei tari, cat si fata de Constitutie, pe care au jurat sa o respecte.

In 2017 am acordat un interviu pentru Mediafax pe exact aceasta tema, unde am vorbit – din nou – pe larg despre aceste protocoale si despre hotararile CSAT ce au stat la baza lor. Am explicat de ce acestea au afectat independenta justitiei, dreptul la un proces echitabil si separatia puterilor in stat, adica exact fundamentul statului de drept. Pe cei interesati de aceasta tema, ii invit sa citeasca interviul aici:

http://m.mediafax.ro/…/interviu-dana-girbovan-unjr-protocoa…

Reamintesc doar ca protocolul din 2009 dintre SRI si Ministerul Public, secret in acest moment, s-a facut in baza unei hotarari a CSAT din 2005, care e tot secreta.

Prin aceste acte secrete s-a adaugat la lege si in contra legii, dandu-li-se agentilor SRI atributii sa faca "echipe mixte" cu procurori si acte de urmarire penala, ceea ce prin lege SRI-ul avea interzis sa faca.

Altfel spus, in Romania membra UE, cu un Mecanism de verificare si cooperare (MCV) mult clamat, in cadrul caruia este anual "evaluata" justitia din Romania, a fost semnat un protocol secret intre organe de urmarire penala si servicii de informatii, prin care acestea de urma au fost implicate in acte specifice de cercetare penala, in contra unei legi in vigoare care le interzicea exact acest lucru.

Pentru clarificarea tuturor acestor probleme si pentru ca atat justitia, cat si serviciile de informatii, sa poata incepe procesul de recastigare a increderii romanilor, este imperativ ca protocolul dintre SRI si Ministerul Public sa fie declasificat si publicat de catre cei care l-au semnat.

Va readuc la cunostinta raspunsul pe care l-am primit de la CSAT pe aceasta tema si care confirma ca in baza hotararii CSAT din 2005 s-a semnat protocolul din 2009.”, scrie Dana Gîrbovan, pe Facebook.