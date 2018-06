Efectul BREXIT în Parlamentul European - România va primi un mandat în plus în alegerile europene din 2019

Eurodeputaţii au adoptat o redistribuire a mandatelor în Parlamentul European (PE) după plecarea deputaţilor britanici, din cauza Brexitului, în vederea viitoarelor alegeri europene din mai 2019, prin care România va primi încă un mandat, relatează AFP, conform news.ro.

Adunarea, reunită miercuri în sesiune plenară la Strasbourg, în estul Franţei, a adoptat - cu 566 de voturi la 94 şi 31 de abţineri - principiul unei reduceri a numărului total de mandate de la 751 la 705 în următoarea legislatură (2019-2024).

Alegerile europene urmează să se desfăşoare între 23 şi 26 mai 2019, la aproape două luni după plecarea prevăzută a Regatului Unit şi celor 73 de deputaţi si săi.

Dintre cele 73 de mandate ce vor fi vacantate, 27 vor fi reatribuite unui număr de 14 state membre UE, considerate ”uşor subreprezentate” în hemiciclul european.

Astfel, Franţa - cu 79 faţă de 74 de mandate în prezent - şi Spania - 59 faţă de 54 - vor fi principalele beneficiare, dar şi Italia - care va obţine cu trei mandate în plus, şi va număra 76 -, Olanda - tot trei mandate în plus, până la 29 - şi Irlanda - cu două mandate în plus, care va ajunge astfel la 13.

Polonia, România, Suedia, Austria, Danemarca Slovacia, Finlanda, Croaţia şi Estonia vor primi câte un mandat de eurodeputat în plus în Parlamentul European.

Germania va rămâne ţara cu cei mai mulţi eurodeputaţi - 96.

În cazul aderării unor noi ţări în viitor, numărul mandatelor PE, care îşi ţine sesiunile alternativ la Strasbourg şi Bruxelles, ar putea să crească, dar nu va depăşi un prag de 750 de eurodeputaţi - plus preşedintele Adunării, conform tratatelor europene.

Eurodeputatul portughez socialist Pedro Silva Pereira, coraportorul textului adoptat prin vot, şi-a exprimat satisfacţia faţă de o ”repartizare a mandatelor mai justă, în fine conformă principiului proporţionalităţii descrescătoare”, fără ca vreun stat membruu să piardă vreun mandat.

”Noul Parlament European va asigura o reprezentare mai echitabilă a cetăţenilor”, a apreciat el.

Această redistribuire urmează să obţină unda verde a şefilor de stat şi de guverne la summitul de la Bruxelles, pe 28-29 iunie.