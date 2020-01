Efectul Brexit-ului este pozitiv, a dus la creşterea coeziunii UE (Bogdan Aurescu)

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri seara că efectul Brexit-ului este unul pozitiv pentru că a dus la creşterea coeziunii Uniunii Europene, potrivit Agerpres.

"Efectul este, dimpotrivă, unul pozitiv, nu unul negativ, pentru că a dus la creşterea coeziunii în cadrul Uniunii Europene, a adus la un efect de strângere a rândurilor, de aplecare asupra modului de modernizare a instituţiilor Uniunii Europene. De aceea, în acest an declanşăm această conferinţă privind viitorul Europei, care se va derula pe un format de doi ani, va fi declanşată în timpul Preşedinţiei croate, deci în primul semestru din acest an, şi vom discuta, împreună cu instituţiile europene, cu guvernele statelor membre, cu cetăţenii, cu societatea civilă, cum să facem Uniunea Europeană mai eficientă, cum să facem să adâncim procesul de integrare europeană. România susţine acest efort de întărire a integrării europene, de întărire a Uniunii Europene, astfel încât Uniunea Europeană să fie mai puternică, mai eficientă, mai aproape de cetăţean, să răspundă mai bine cerinţelor legate de prosperitatea şi securitatea cetăţenilor europeni", a declarat Bogdan Aurescu, la Antena 3.Acesta a adăugat că după preluarea mandatului a reluat demersurile pentru aderarea României la Spaţiul Schengen, dar că această discuţie are legătură şi cu reforma Spaţiului Schengen, care trebuie să se finalizeze în mandatul actualei Comisiei Europene."Efortul de a adera la Spaţiul Schengen trebuie să fie continuat. Am început aceste demersuri imediat după preluarea mandatului, am discutat şi cu omologul meu francez, şi cu omologul meu german, şi cu omologul meu olandez, adică cu statele care au exprimat reticenţe cu privire la aderarea din diverse motive. (...) Niciunul dintre omologii mei nu a spus nu integrării României în Spaţiul Schengen. Toată discuţia care se poartă în acest moment în legătură cu acest subiect are conexiune şi cu reforma Spaţiului Schengen, care este o discuţie pe care am declanşat-o de câţiva ani şi care trebuie să se finalizeze în mandatul acestei Comisiei Europene. Aşteptăm din partea Comisiei Europene să ne prezinte un plan privind migraţia şi azilul, pe care sigur îl vom analiza, vom vedea unde ne duce şi, odată cu discuţia pe acest subiect, trebuie să se finalizeze şi procesul de aderare a României la Spaţiul Schengen, pentru că el nu face altceva decât să întărească securitatea europeană, în ansamblu. (...) Vă asigur că este un demers pe care îl facem constant. (...) Cu siguranţă partenerii noştri ştiu care sunt aşteptările noastre, ştiu despre faptul că în România aderarea la Spaţiul Schengen este percepută şi ca o formă de reparaţie istorică, România fiind izolată în timpul perioadei comuniste de restul lumii. Cu siguranţă aderarea la Spaţiul Schengen reprezintă şi, cumva, o formă de reparare istorică, de revenire sau de reconfirmare a unei formule de acces liber la restul spaţiului comunitar, la spaţiul occidental ale cărui valori noi le împărtăşim", a mai spus Bogdan Aurescu.