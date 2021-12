'Efectul primei săptămâni'. Bitcoin a crescut cu 7% până la 36% în prima săptămână a lunii ianuarie în fiecare an din 2018

Unii analiști ai pieței cripto subliniază potențialul unei prime săptămâni ecologice pe piețele cripto în ianuarie, ca parte a ceea ce economistul și comerciantul Alex Krüger numește „efectul primei săptămâni a anului”.

Krüger a subliniat într-un tweet din 29 decembrie că în ultimii patru ani consecutiv, bitcoin ( BTC ) s-a bucurat de randamente pozitive în prima săptămână a lunii ianuarie, variind de la 7% la 36% între 2018 și 2021, conform cointelegraph.com

În 2021, BTC a crescut de la 28.653 USD la 41.441 USD în prima săptămână a lunii ianuarie.

Când a fost întrebat ce s-a întâmplat în anii precedenți, Krüger a răspuns : „dacă doar 2020 și 2021 contează, piețe diferite, așa că faceți cu aceste două puncte de date așa cum doriți”.

First week of the year effect$BTC returns first week of:



2021 +36%

2020 +13%

2019 +7%

2018 +18%



Bears killed santa, but have you heard of the Wise Men?