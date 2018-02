Efectul sării asupra organismului: Ce reacţii se observă atunci când consumăm această substanţă în exces

Studii recente arată că, la fel ca şi în cazul zaharurilor adăugate în alimentaţie, şi sarea stimulează apetitul. Efectele asupra oranismlui sunt, însă, foarte numeroase.

La fel ca şi zaharurile, sarea stimulează apetitul, potrivit unui studiu publicat în Journal of Clinical Investigation şi citat de nutriţionistul ieşean Adina Rusu. Potrivit experţilor, sarea în exces contribuie, însă, la scăderea masei musculare, a densităţii osoase precum şi la creşterea riscului de diabet de tip 2, potrivit Adevărul.

Practic, corpul uman are nevoie de sodiu pentru o varietate de funcţii şi de aceea este important ca nivelul de sodiu din sânge să rămână constant. Astfel, cu cât mâncăm mai multă sare, organismul elimină excesul, lucru ce înseamnă că eliminăm şi mai multă apă. Potrivit nutriţionistului ieşean, în mod tradiţional, echilibrul sării şi al apei a fost atribuit rinichilor. Studiul publicat în Journal of Clinical Investigation sugerează că ficatul şi musculatura scheletică joacă, de asemenea, un rol important în reglarea metabolismului apei şi al sării.



De aceea, pentru a evita deshidratarea în situaţia unui consum ridicat de sare se consumă din masa musculară. Alternativa pe care o are organismul este să dispună de mai mult combustibil, de mai multe alimente. Acesta poate fi motivul pentru care subiecţii incluşi în studiu s-au plâns de o senzaţie crescută de foame atunci când aportul de sare a fost crescut. În mod normal, o alimentaţie prea bogată în sare poate predispune la supraalimentare.

Alte studii arată că utilizarea sării în exces poate determina hipertensiune arterială, osteoporoză, dar şi îmbătrânirea prematură a pielii.