Șeful Casei de Pensii, explicații pe noua lege: Cât crește pensia la stagiu sub 25 de ani și cine se poate pensiona chiar dacă nu are stagiu de 15 ani

Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, dezvăluie care sunt românii care pot beneficia de pensie chiar dacă nu au 15 ani de contributivitate, așa cum prevede legea.

Noua lege a pensiilor aduce numeroase modificări. Pe măsură ce beneficiarii învață noile reglementări, autoritățile promit că nivelul de trai va fi unul mult mai bun odată cu implementarea noii legi, în condițiile în care veniturile a peste trei milioane de pensionari vor crește.

„Avem un buget suplimentar de 25 de miliarde de lei față de ceea ce plătim în momentul de față. Acești bani se vor duce în pensiile românilor, nu merg în altă parte”, dă asigurări Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice.

Despre punctele de stabilitate

„Încă de la început am vrut să valorificăm tot ceea ce semnifică contributivitate. Dacă asupra acelor venituri s-a achitat CAS, ele trebuie valorificate la calculul pensiilor.

În legătură cu punctele de stabilitate, care reprezintă cea mai mare noutate, deja am semnat contractul cu firma care asigură mentenanța sistemului informatic integrat la Casa Națională de Pensii Publice și programul informatic are în vedere aceste puncte de stabilitate, de fapt are în vedere întreaga formulă de calcul care este prevăzută în noua lege a pensiilor, iar aceste puncte de stabilitate se acordă tuturor celor care au realizat un stagiu de cotizare mai mare de 25 de ani.

Practic, principala corectură pe care o face această lege, s-au adunat o grămadă de inechități cu care nu mai putem să continuăm la nesfârșit. Iar prin noua formulă de calcul asta încercăm să facem. Să înlăturăm aceste inechități. Practic, la același număr de puncte, toată lumea să aibă aceeași pensie în plată. Asta facem prin noua formulă. Înlăturăm aceste inechități, luăm în calcul mai multe venituri decât ceea ce se ia în calcul în acest moment, avem acele puncte de stabilitate astfel încât oamenii să rămână în câmpul muncii. Bineînțeles, cei care doresc și cei cărora sănătatea le permite acest lucru. Nu este o chestiune operativă prevăzută de lege. Dar am acordat aceste bonusuri, ca să zic așa, celor care doresc să rămână în continuare și să aibă niște pensii mai mari. Acestea sunt lucruri benefice iar această lege asta face.

În urma recalculării de la 1 septembrie majoritatea pensionarilor vor avea venituri mai mari”, a declarat șeful CNPP la Realitatea PLUS.

Ce se întâmplă cu pensiile cu stagiu de cotizare de doar 18 ani

Întrebat cu cât va crește, de la 1 septembrie, pensia unui român care are un stagiu de contributivitate de doar 18 ani, Daniel Baciu a explicat că, la recalculare, acesta nu va primi niciun ban în plus. Astfel de pensii vor crește doar la 1 ianuarie, în raport cu rata inflației.

„Pentru un stagiu contributiv de 18 ani, nu se beneficiază de niciun punct de stabilitate, dar se beneficiază de indexările anuale care au loc cu valoarea punctului de pensie. Noi am anticipat, la 1 ianuarie 2025, numai rata inflației a fost de 10,2%, astfel încât ar trebui să crească valoarea punctului de pensie cu cel puțin 10,2 % începând cu 1 ianuarie”, a spus el.

Beneficiari cu stagiu mai mic de 15 ani

Mai mult decât atât, președintele Casei Naționale de Pensii Publice a explicat și care sunt românii care pot beneficia de pensie deși nu au 15 ani vechime, așa cum este stipulat în lege.

„Pentru pensionarii din sistemul public, trebuie să se realizeze minimum 15 ani vechime pentru a putea obține o pensie din sistemul public de pensii.

Excepție fac doar pensionarii de invaliditate. Și asta pentru că boala nu te întreabă câți ani ai lucrat, și acolo avem excepții unde sunt sub 15 ani. Dar și pensiile de invaliditate se calculează tot pe contributivitate”, a mai explicat Daniel Baciu.