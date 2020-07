Șeful delegației PSD din Parlamentul European: 'României i s-au redus fondurile nerambursabile'

Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a transmis marți, într-un comunicat de presă, că România nu a fost luată deloc în calcul la o serie de alocări privind politica de coeziune și politica agricolă comună, așa cum reiese din concluziile finale ale Consiliului European. La o simplă căutare a referirilor explicite la România în documentul concluziilor Consiliului European se poate constata faptul că această referință nu există, precizează eurodeputatul român.

„Dincolo de alocările naționale, negociate pentru fiecare stat membru, s-au decis şi o serie de alocări suplimentare care iau în calcul câteva criterii: situația în care populația unui stat membru este în scădere cu peste 1 % pe an (în perioada 2007-2009 şi 2016-2018) - în acest caz, statul respectiv fiind compensat cu sume calculate pe baza scăderii totale a populației multiplicată cu 500 euro/per capita; situația în care un stat membru are zone mai puțin dezvoltate pe teritoriul său (compensarea în acest caz fiind de 400 milioane euro); precum şi pentru încurajarea competitivității, a creșterii economice şi a creării de noi locuri de muncă. Totodată, sub umbrela politicii agricole comune, au fost alocate sume suplimentare pentru acele state membre al căror sector agricol se confruntă cu probleme structurale.

Datorită negocierilor dure şi agile duse de către alți șefi de state şi guverne, o serie de ţări membre au primit acces la alocări suplimentare, cum ar fi Bulgaria 200 milioane euro pentru regiuni mai puțin dezvoltate, Cehia 1,55 miliarde euro pentru sporirea gradului de coeziune regională, Polonia 600 milioane euro pentru regiuni mai puțin dezvoltate, iar Portugalia 300 milioane euro pentru regiuni în tranziție. Pentru sectorul agricol, Grecia va primi 300 milioane euro, Slovacia 200 milioane euro, Croația 100 milioane euro, iar Franța 1,6 miliarde euro. România nu a fost luată în calcul şi nu se numără între aceste alocări suplimentare, în pofida situației dificile atât a regiunilor în tranziție cât şi din agricultura națională!”, a declarat Dan Nica.

Totodată, europarlamentarul PSD consideră că preşedintele Iohannis şi PNL vehiculează suma de 79 miliarde euro fără a explica cetăţenilor faptul că României i s-au redus fondurile nerambursabile de la 21 miliarde euro la 12 miliarde euro, precum şi alocarea financiară privind Fondul pentru o Tranziţie Justă - fond esential pentru asigurarea unei tranziţii sustenabile către o economie ecologică.

„Nu numai că avem mai puţine fonduri nerambursabile decât împrumuturi, dar va trebui şi să returnăm aproximativ 17 miliarde euro, cu 5 miliarde mai mult decât în alocarea iniţială. În același spirit triumfalist de până acum, însă lipsit de conținut şi spirit realist, presedintele Iohannis se laudă cu sumele obținute, însă nu arată pierderile majore înregistrate pentru coeziune şi agricultură, alegând încă o dată calea oportunismului politic”, a criticat Dan Nica.

Liderii UE s-au întrunit începând de vineri, timp de patru zile, pentru a negocia sumele Planului de relansare economică și viitorul cadru financiar multianual 2021-2027, iar negocierile s-au încheiat în această dimineață.