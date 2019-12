Șeful deputaților PSD, despre revenirea lui Sorin Grindeanu în partid: 'A fost emoționat. A fost binevenit'

Alfred Simonis a declarat, pentru MEDIAFAX, că Sorin Grindeanu a participat joi la o ședință extinsă a organizației și că filiala i-a adresat invitația de a se reîntoarce în partid. Actualul șef al ANCOM nu a oferit un răspuns tranșant, însă nici nu a refuzat, a adăugat liderul PSD Timiș.

„L-am invitat (pe Sorin Grindeanu - n.r.) la ședința de final de an a PSD Timiș. În prima parte am avut niște măsuri organizatorice. Am numit un președinte executiv și un secretar executiv. Iar în a doua parte am avut o ședință de CEx lărgită cu biroul de la Tineret, de la doamne și de la pensionari, ședință la care a participat și domnul Grindeanu. Ne-a făcut plăcere. A fost emoționat. A fost binevenit. Organizația i-a făcut invitația de a se reînscrie în partid când dorește și de a candida la Congresul din februarie al partidului, pentru că au considerat colegii mei că este nevoie de oameni de talia lui Sorin Grindeanu în conducerea națională a partidului”, a afirmat Alfred Simonis, joi, pentru MEDIAFAX, întrebat despre cum a decurs reuniunea la PSD Timiș la care a participat și Sorin Grindeanu.

Întrebat ce răspuns a oferit Sorin Grideanu la invitația lansată de PSD Timiș, Alfred Simonis a explicat că fostul premier nu a spus nimic tranșant, însă organizația l-ar susține pentru orice funcție ar dori să candideze.

„Nu a spus nimic, nici că vrea, nici că nu vrea. A fost bucuros de primirea pe care i-am făcut-o. Nu a zis nimic tranșant, nici că da, nici că nu. Noi i-am făcut oferta de a îl susține, indiferent pentru ce candidează. PSD Timiș îl va susține. Rămâne ca dumnealui să evalueze șansele, să își facă niște calcule și să ia cea mai bună decizie pentru dânsul”, a conchis Simonis.

În anul 2017, fostul premier Sorin Grideanu a fost exclus din PSD. Acesta conducea organizația social-democrată din Timiș.

La începutul acestei luni, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma că Sorin Grideanu și Marian Neacșu, actual vicepreședinte al ANRE, au fost excluși abuziv din partid, iar dacă vor să se întoarcă atunci aceștia sunt bineveniți.

În noiembrie 2017, Sorin Grindeanu a fost numit în funcția de președinte al ANCOM. Mandatul său expiră în anul 2023.