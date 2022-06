Șeful diplomației europene anunță că are COVID-19 - Borrell ratează mai multe evenimente importante

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, a anunțat duminică, 6 iunie, că a fost testat pozitiv pentru SARS-CoV-2. „Am fost testat pozitiv pentru COVID-19”, a publicat diplomatul spaniol pe contul său de pe rețeaua de socializare Twitter.

Borrell a precizat că va intra în carantină „în conformitate cu regulile și procedurile relevante”. „Mă simt bine”, a indicat el. În octombrie 2020, Borrell a fost deja în carantină pentru că a menținut un contact strâns cu o persoană care a fost testată pozitiv la acest virus.

Cel mai înalt reprezentant diplomatic al UE va trebui astfel să își modifice agenda, care prevedea o deplasare la Paris pentru a participa la conferința anuală a Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, la 8 iunie.

Borrell urma să participe la conferința „Războiul din Ucraina: Rolul Europei în lume” și avea programate mai multe întâlniri bilaterale.

De asemenea, el urma să participe la reuniunea Consiliului ministerial al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa (OCDE) pentru a aborda consecințele economice ale invaziei rusești în Ucraina.

I have been tested positive for Covid-19.



In line with the relevant rules and procedures, I am in self-isolation.



I am feeling fine.