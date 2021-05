Șeful Gărzii de Mediu publică imagini scandaloase: tone de deșeuri aruncate în bătaie de joc/ VIDEO

Comisarul şef al Gărzii Naţionale de Mediu Octavian Berceanu a scris pe Facebook că la Platforma Nitramonia, Făgăraş în judeţul Braşov sunt mii de tone de deşeuri depozitate într-o pseudostaţie de sortare. Acesta a postat şi un video în acest sens şi a precizat că este sigur că Garda de Mediu va avea treabă în acea zonă.

