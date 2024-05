Șeful GUR dă alerta: Situația la Harkov se stabilizează, urmează prăpăd la Sumî

Şeful Direcţiei principale de informaţii a Ministerului Apărării ucrainean (GUR), Kirilo Budanov, a negat marţi că Rusia ar obţine "succese semnificative" în ofensiva sa transfrontalieră în regiunea Harkov (nord-est) şi a asigurat că situaţia se îndreaptă spre o stabilizare pe noul front deschis de ruşi vinerea trecută, însă Rusia ar putea trimite mai multe rezerve în zilele următoare, relatează postul de televiziune ucrainean Kanal24, EFE şi Reuters.

În acelaşi timp, Budanov a avertizat că Rusia planifică de mult timp o operaţiune similară împotriva regiunii ucrainene de frontieră Sumî, la nord-vest de Harkov.

"(Ruşii) menţin grupuri mici de trupe (de partea rusă a) a frontierei, situaţia nepermiţându-le să întreprindă acţiuni ofensive şi să înceapă să-şi pună în aplicare planul", a declarat Budanov la televiziunea ucraineană. În ceea ce priveşte evoluţia situaţiei din regiunea Harkov, şeful GUR afirmă că "inamicul nu are succese semnificative", deşi a recunoscut că situaţia este "destul de tensionată" şi se schimbă rapid pe teren. Budanov a făcut aceste declaraţii la televiziunea ucraineană după ce The New York Times (NYT) a publicat un interviu cu el în care a avertizat asupra planurilor Rusiei pentru Sumî şi totodată asupra gravităţii situaţiei în regiunea Harkov.

"Situaţia este la limită... Cu fiecare oră, situaţia devine tot mai critică", afirmase şeful GUR pentru NYT.

Statul Major ucrainean a recunoscut marţi că trupele sale şi-au "schimbat" poziţiile în localitatea Lukianţî pentru a evita victimele din cauza atacurilor aeriene puternice. Potrivit canalului Telegram militar ucrainean DeepState, Rusia ar fi preluat controlul asupra acestei localităţi situate într-una din cele două zone de frontieră în nordul regiunii Harkov, unde au reuşit să pătrundă forţele ruse. În cel mai important oraş din zonă, Vovceansk, situaţia este "sub control" pentru Ucraina, potrivit ultimului raport al Statului Major ucrainean, în timp ce agenţia oficială de presă TASS anunţase anterior că forţele ruse au preluat controlul în părţile de nord şi de vest ale acestei localităţi.