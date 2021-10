Șeful ISU Timiș, vindecat de COVID-19, afirmă că a greșit când a amânat vaccinarea: 'Am trăit momente de neînchipuit'

Un colonel ISU Timiș recunoaște că a greșit atunci când a amânat vaccinarea. „În spital am văzut oameni cum se sting în jurul meu, am înțeles cât de prețioasă e fiecare gură de aer”, spune bărbatul care le mulțumește medicilor pentru că l-au salvat.

Colonelul Lucian Vasile Mihoc de la ISU Timiș spune că a greșit deoarece nu s-a vaccinat.

„Mie nu mi se va întâmplă. Sunt cuvintele pe care ai vrea să le ascunzi și să le înghiți când afli pe pielea ta că ai fost atât de naiv să crezi că viață ta nu ar putea vreodată să atârne de un fir de ață... Am trăit momente de neînchipuit, am văzut oameni cum se sting în jurul meu, am înțeles cât de prețioasă e fiecare gură de aer și cum viață se poate scurge în minute, iar în urmă să rămână copii, mame, tati ori frați ce-și plâng neputința de a fi putut împiedică deznodământul”, a relatat fostul pacient experiența din spital.

„Sunt profund recunoscător că, datorită dăruirii dumneavoastră, întregului personal medical, astăzi mă aflu înapoi lângă familia mea. În cele aproape două săptămâni cât m-am aflat pe patul de spital, am putut vedea cum dumneavoastră scrieți istorie, zi de zi, cum faceți imposibilul, cum smulgeti vieți din ghearele morții cu atâta încrâncenare. Pentru tot ceea ce faceți între zidurile acestui spital și poate nu se vede din afară, va transmit întreg respectul meu și toată recunoștință”, a spus colonelul în mesajul publicat pe Facebook.

Colonelul Mihoc îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze de urgență.

„Am înțeles în aceste zile de cumpăna cel mai important lucru: virusul nu va dispărea ușor, însă, dacă NU MAI AMÂNĂM vaccinul, numărul de infectari va scădea. După această teribilă experiență, îmi doresc că lumea să înțeleagă importantă imunizarii cât mai rapide. Pentru siguranță fiecăruia dintre noi, pentru cea a familiei și a celor din jur, dar și pentru a crește șansele de revenire la normalitate”, a adăugat Lucian Vasile Mihoc.

În ultimele 24 de ore, în România au fost raportate 389 decese, 8 dintre acestea fiind din zilele precedente.