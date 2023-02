Șeful NATO îl pune la punct pe Vladimir Putin după discurs: 'Rusia este agresorul. Putin nu trebuie să câștige!'

Liderul NATO susține că alianța regretă faptul că Rusia se retrage din tratatul START. „Întreaga arhitectură de control al armelor a fost demontată”, a avertizat Jens Stoltenberg.

„Încurajez cu tărie Rusia să își reconsidere decizia și să respecte acordurile existente”, a declarat Stoltenberg, în prima reacție după discursul de aproape două ore avut de Vladimir Putin.

Șeful NATO a dat asigurări că „nineni nu atacă Rusia”: „Rusia este agresorul. Este un an de când a lansat invazia și nu vedem niciun semn că Putin nu se pregătește pentru pace. El se pregătește și pentru mai mult război. Putin nu trebuie să câștige”, a spus Jens Stoltenberg.

Victoria Rusiei ar fi periculoasă

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a îndemnat Rusia să își reconsidere decizia de a suspenda aderarea la tratatul New Start, potrivit Reuters. El a spus că NATO plănuiește să organizeze o întâlnire cu experți în achiziții de armament pentru a se asigura că Ucraina are armele de care are nevoie, transmite Mediafax.

O victorie a Rusiei în Ucraina ar fi "periculoasă pentru întreaga lume", iar Occidentul nu poate lăsa să se întâmple acest lucru, a declarat Stoltenberg.

În cadrul unei conferințe de presă, Jens Stoltenberg a declarat că, dacă Moscova ar cuceri Ucraina, ar arăta că "agresiunea funcționează și că forța este recompensată". "Ar fi periculos pentru propria noastră securitate și pentru întreaga lume, așa că trebuie să susținem și să ne intensificăm sprijinul pentru Ucraina", a adăugat el.

Stoltenberg a adăugat că Ucraina este "victima agresiunii rusești" și că Occidentul sprijină "autoapărarea" acesteia. "Președintele Putin este cel care a început acest război imperial de cucerire și Putin este cel care continuă să escaladeze războiul", a spus el. "El a crezut că poate distruge Ucraina și ne poate diviza, dar a subestimat determinarea poporului ucrainean de a-și apăra patria și unitatea noastră."

Alte țări implicate

El a continuat să spună că NATO nu vede niciun semn că Putin se pregătește pentru pace - de fapt, liderul a arătat clar că "se pregătește pentru mai mult război", cerând ajutorul Coreei de Nord și Iranului.

De asemenea, Stoltenberg și-a reiterat îngrijorarea că China intenționează să sprijine țara cu "arme letale".