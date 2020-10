Șeful secției ATI din Iași: Este foarte aproape momentul când vom alege între pacienți

Florin Roșu, șeful sectiei de terapie intensiva (ATI) din Spitalul de boli infectioase din Iasi, unde sunt tratati bolnavii care au facut cele mai severe forme de COVID-19, a declarat marți la Antena 3 că scenariul Spaniei sau Italiei se apropie de Romania.

„Trecem printr-o perioada nu dificila, foarte dificila. Daca nu ne vom da toti mana cu mana sa trecem peste perioada aceasta, perioada de cumpana se va prelungi. In Iasi, daca discutam de pacientul care are nevoie de ingrijire ATI, lucram la capacitate maxima. Situatia Spaniei, Italiei, se apropie din ce in ce mai mult de noi.

Pana acum am reusit sa gestionam cazurile care aveau nevoie de ATI si nu am ajuns in situatia sa alegem intre pacienti. Ne dorim sa nu ajungem in situatia asta. Nu ne aflam in situatia asta acum, dar momentul este foarte aproape. In cazul in care vom ajunge, vom face comisii medicale, nu poate decide un singur medic viata unui om si vom alege pacientul care are cele mai mai mari sanse sa treaca peste aceasta epidemie dificila. Speram sa nu ajungem in aceasta situatie.

Eu anul asta n-am avut concediu si sunt convins ca nic nu voi avea. Nu-i nicio problema, stiu ce meserie mi-am ales. Dar asistentele, infiermierele, din punct de vedere psihologic, emotional, personalul medical este pe final de capacitate de munca. Si din nefericire nu observam acea luminita de la capatul tunelului”, a declarat Florin Roșu.