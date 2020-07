Șeful unui important spital de boli infecțioase anunță PRĂPĂDUL: 'La toamnă ne așteptăm la tsunami'

„La toamnă ne așteptăm la un tsunami", spune managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea. În România asistăm la o creștere exponențială a cazurilor de coronavirus, iar cei care susțin că nu există Covid ar trebui să răspundă penal, a spus acesta.

„Am spus că în iulie vom avea 700 – 800 de cazuri. Se pare că a explodat creșterea exponențială. Severitatea cazurilor e în creștere incredibilă, ne așteptăm la ce e mai rău. Ne așteptăm la un tsunami. Valul unu va fi replica palidă a valului 2. Dacă nu se va termina cu nebunelile cu antivacciniștii și cei care susțin că nu există Covid sau decese vom avea același scenariu ca în Italia”, a declarat, la Digi24, managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara.

Citește și: Lovitură pentru Guvernul Orban! Demersul făcut azi: Plângere pentru a obliga Executivul să dubleze alocațiile copiilor!

Potrivit medicului, cei care promovează teoriile conspiraționiste trebuie să plătească: „Acești oameni care promovează că nu există Covid, decese, ar trebui să răspundă cu caz penal. Din cauza teoriilor lor ajungem să moară foarte mulți oameni. O nație întreagă ne aflăm la marginea unui dezastru medical. Am avut o șansă în februarie – martie când am făcut față cu brio medical, acum nu mai putem face asta din cauza iresponsabilității. Riscăm să pierdem controlul medical în august. Se pare că am dat cu piciorul la tot ce am făcut în martie".

Citește și: Ludovic Orban explică de ce a fost nevoie de Legea carantinării: Există evoluții fulminante în cazuri fără simptome .